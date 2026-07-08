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Avtor:
B. B.

Sreda,
8. 7. 2026,
7.32

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
Novak Đoković Wimbledon Wimbledon 2026 Felix Auger Aliassime tenis Grand Slam ATP

Sreda, 8. 7. 2026, 7.32

36 minut

Wimbledon

Đoković preživel pet ur drame in podrl rekord Wimbledona #video

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković | Pri 39 letih je še enkrat pokazal, zakaj se ga ne sme nikoli odpisati. | Foto Guliverimage

Pri 39 letih je še enkrat pokazal, zakaj se ga ne sme nikoli odpisati.

Foto: Guliverimage

"Po četrtem nizu sem otrokoma rekel, naj gresta spat," je po eni največjih zmag zadnjih let v Wimbledonu povedal Novak Đoković. V četrtfinalu je po več kot petih urah premagal Felixa Augerja-Aliassimeja in podrl rekord najdaljšega četrtfinalnega dvoboja v zgodovini turnirja. Pri 39 letih je še enkrat pokazal, zakaj se ga ne sme nikoli odpisati.

V tem napetem dvoboju je šlo kar nekaj živcev. | Foto: Guliverimage V tem napetem dvoboju je šlo kar nekaj živcev. Foto: Guliverimage Novak Đoković še vedno navdušuje in vsakič znova dokazuje, zakaj vztraja v tenisu. To je dokazal tudi v torek, ko je po petih urah in 14 minutah premagal Kanadčana Felixa Augerja-Aliassimeja (3) s 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (4). S tem je padel skoraj dve desetletji star rekord. Pred tem sta ga držala Rainer Schüttler in Arnaud Clement, ki sta leta 2008 četrtfinalni dvoboj v Wimbledonu igrala pet ur in 12 minut.

Đoković: Zaradi tega še igram tenis

Nole je tako dosegel še 107. zmago v Wimbledonu. Ta je bila res nekaj posebnega, saj je, kot je sam priznal, šlo za enega njegovih najboljših dvobojev na sveti travi in ravno zaradi takšnih dvobojev še igra tenis. Kako pa mu to uspeva pri 39 letih?

"Z veliko živci in napetostjo, ki jo občutiš v takšnih dvobojih. Na koncu bi se tekma lahko obrnila na katerokoli stran. Mislim, da je bil izid praktično ves čas povsem izenačen, kar najbolje pove, kakšen dvoboj smo videli. Tudi odločilna podaljšana igra v petem nizu je bila povsem odprta. Kaj naj rečem? Prav zaradi takšnih trenutkov še vedno igram tenis."

Otroka nista hotela spat

Še kako dobro pa se zaveda, da bo četrtfinalni dvoboj pri njem pustil kar nekaj posledic. Beograjčan je odkrito povedal, da bi si najbolj želel, da bi bil to že finalni dvoboj in da mu ne bi bilo treba razmišljati, kako se bo dan pozneje odzvalo njegovo telo.

"Ampak sem srečen, da mi je uspelo zmagati. Takšna zmaga ima posebno težo, še posebej v tej fazi moje kariere in pred mojo družino. Po četrtem nizu sem otrokoma rekel, naj gresta spat, a me nista hotela poslušati. Vesel sem, da sta ostala, saj je bil to eden najboljših dvobojev, ki sem jih igral na tem igrišču," je razlagal vidno utrujeni Đoković in prosil, naj čim prej končajo pogovor, saj je bil povsem brez energije.

"Zdaj me zanima samo naslednji izziv. Najprej se moram dobro spočiti." | Foto: Guliverimage "Zdaj me zanima samo naslednji izziv. Najprej se moram dobro spočiti." Foto: Guliverimage

Sinner čaka utrujenega Đokovića

O vseh svojih uspehih in mejnikih ne želi razmišljati, saj je, kot pravi, to zanj le še eno polfinale in bo vse dosežke ocenjeval po koncu kariere. "Zdaj me zanima samo naslednji izziv. Najprej se moram dobro spočiti. Še vedno sem na turnirju, čez nekaj dni (petek, op. p.) pa me čaka najboljši teniški igralec sveta (Jannik Sinner, op. p.)," je še povedal sedemkratni zmagovalec Wimbledona.

Sporna streha razjezila Đokovića

Novak Đoković ni bil zadovoljen z odločitvijo organizatorjev, da po drugem nizu zaprejo streho. Menil je, da je bila odločitev sprejeta prezgodaj, saj je bilo po njegovem mnenju dovolj svetlobe za odigranje vsaj še enega niza. Organizatorjem je očital nedoslednost, saj so v prejšnjih dneh streho zapirali pozneje.

"Zadnjič niste želeli zapreti strehe pred 20.30. Zdaj pa jo želite zapreti. Nočete počakati do 20.30? Zdaj je šele 19.40. Zunaj lahko brez težav odigramo še cel niz. Saj vendar igramo na turnirju na prostem. Tako ponosni ste na svoja pravila, pa se jih sploh ne držite. Pravzaprav sploh ne veste, kakšna so vaša pravila."

 

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