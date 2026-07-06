Predplačniški mobilni paketi že dolgo niso več namenjeni le tistim, ki telefon uporabljajo občasno. Danes so zanimiva alternativa za vse, ki si želijo več prilagodljivosti, nadzora nad stroški in mobilnih storitev brez dolgoročnih obveznosti. To poletje je razlogov za takšno izbiro še več, saj Telekom Slovenije ponuja predplačniške pakete Mobi v okviru posebne poletne akcije.

Mnogo uporabnikov mobilnih storitev se je že znašlo v položaju, ko so zaradi vezave ostali v paketu, ki jim ni več ustrezal. Njihove potrebe so se spremenile, na voljo so bile ugodnejše možnosti, a pogodba jim ni dopuščala preproste menjave.

Prav zato so predplačniški paketi vse bolj priljubljena izbira. Omogočajo uporabo mobilnih storitev brez dolgoročnih obveznosti, uporabnikom pa prinašajo več svobode, pregled nad stroški in možnost, da paket kadarkoli prilagodijo svojim potrebam. Ob tem ponujajo vse, kar od sodobnih mobilnih storitev pričakujemo: od neomejenih klicev in sporočil do prenosa podatkov in preprostega upravljanja prek mobilne aplikacije.

Zaradi svoje prilagodljivosti so primerni za zelo širok krog uporabnikov, odlična izbira pa so tudi za starše, ki želijo imeti večji pregled nad uporabo mobilnih storitev svojih otrok.

Foto: Shutterstock

Predplačniški paketi Mobi Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije s predplačniškimi paketi Mobi ponuja preprosto, hitro in cenovno ugodno rešitev za vse, ki želijo mobilne storitve uporabljati brez vezave. Namenjeni so uporabnikom, ki želijo ostati povezani, hkrati pa ohraniti popolno svobodo pri upravljanju svojega mobilnega paketa.

Ker pri paketu Mobi ni dolgoročnih pogodb ali mesečnih obveznosti, ga lahko uporabljate tako dolgo, kot vam ustreza. Sami odločate, kako boste upravljali svojo mobilno storitev, brez skritih stroškov in brez nepotrebnih omejitev.

Prehod na Mobi je hiter in preprost. Svojo telefonsko številko lahko brez dodatnih stroškov prenesete od drugega operaterja, ob aktivaciji pa vas čaka sedem dni neomejenih klicev, sporočil in prenosa podatkov.

Foto: Shutterstock

Še več razlogov za selitev na boljše – paketi Mobi zdaj do 50 odstotkov ceneje

Če razmišljate o prehodu na predplačniški paket, je poletje za to še posebej ugoden čas. Telekom Slovenije je namreč pripravil posebno poletno akcijo, v okviru katere so paketi Mobi prvih šest mesecev na voljo s kar do 50 odstotki popusta.

Tako je paket MOBI C na voljo že za 6,99 evra na mesec namesto običajnih 13,99 evra. Vključuje neomejene klice in sporočila ter prenos podatkov v Sloveniji, od tega do 20,85 GB tudi v državah območja EU-tarife.

Vse na enem mestu z aplikacijo Moj Mobi

Kot že omenjeno, lahko vse uredite v le nekaj korakih v aplikaciji Moj Mobi, brez papirjev in brez obveznosti. Aplikacija uporabnikom omogoča, da na enem mestu preverijo stanje, napolnijo račun, zakupijo dodatne gigabajte ali spremljajo porabo. Vse pomembne informacije in storitve so tako vedno pregledno zbrane na enem mestu in na dosegu roke.

Foto: Shutterstock