Zjutraj raven trebuh, zvečer kot v petem mesecu nosečnosti: zakaj se to dogaja in kako zadevo rešiti?

Ni vaša krivda in ni samo v vaši glavi. Večina žensk, ki to doživlja, poskusi z ločevalno dieto, zmanjša vnos glutena, omeji mleko, pije limonado zjutraj na tešče – trebuh pa je zvečer kljub vsemu tam. Razlog je pogosto povsem drugje, kot mislimo.

Prizor je znan: zjutraj vstanete, pogledate v ogledalo in trebuh je raven. Oblečete tesnejšo majico, greste v službo. Do kosila je še v redu. Popoldne, ko greste domov, pa se zgodi – trebuh se tako napihne, da ga ni mogoče spregledati. Hlače stiskajo. Pasovi so previsoki, vi pa se sprašujete, kaj napačnega ste pojedli.

In niste sami. To je ena tistih težav, o kateri se ne govori glasno – a ko enkrat začnete, ugotovite, da ima enako izkušnjo vsaka druga ženska v vašem krogu.

Kratek odgovor: verjetno ni bila kriva hrana tisti dan ali pa vsaj ne samo hrana.

Napihnjenost, ki se nabira čez dan, ni prehranska težava

Napihnjenost, ki se pojavi zjutraj in do večera izgine, je pogosto res vezana na obrok. Toda tista, ki je zjutraj ni, proti večeru pa je ni več mogoče skriti, govori o nečem drugem – o tem, kaj se dogaja v črevesu že mesece ali leta.

V zdravem črevesu bakterije hrano fermentirajo urejeno. Ko je mikrobiom moten – po stresnih obdobjih, po antibiotikih, ob hormonskih premikih, ki pri ženskah med 35. in 50. letom niso redki –, nekatere bakterijske vrste prevladajo nad drugimi. Te bakterije fermentirajo hrano počasneje, neučinkovito in z bistveno več plina. Vsak obrok čez dan doda nekoliko več. Do večera se vsota pokaže na trebuhu.

Zakaj probiotiki in diete pogosto niso rešitev

Mnoge ženske pridejo do točke, ko so poskusile že marsikaj: kakovostne probiotike iz lekarne, jogurte z bakterijskimi kulturami, hrano brez glutena, brez laktoze, z manj sladkorja. Rezultati so skromni ali kratkotrajni. Razlog ni v kakovosti teh ukrepov, ampak v tem, da odpravljajo le del težave.

Pod disbiozo se namreč pogosto skriva poškodovana črevesna stena. Črevesna sluznica je tanka, a izjemno aktivna plast celic, ki odloča, kaj se absorbira v krvni obtok in kaj ne. Ko je ta plast okrnjena – kar poenostavljeno imenujejo sindrom prepustnega črevesja –, skozi preidejo delci, ki tam ne bi smeli biti: delci hrane, bakterijski toksini, vnetne snovi. Telo se na to odzove z vnetjem. In vnetje v trebušni votlini se pokaže kot napihnjenost, napetost, pritisk – ne glede na to, kaj ste jedli.

Začarani krog, ki se sam ne prekine

Poškodovana črevesna stena in moten mikrobiom se medsebojno krepita. Poškodovana stena spodbuja vnetje, vnetje destabilizira mikrobiom, moten mikrobiom pa ne more več proizvajati dovolj butirata – kratkoverižne maščobne kisline, ki je primarno gorivo za celice črevesne sluznice.

Butirat sicer nastaja v črevesu povsem naravno – bakterije ga proizvajajo s fermentacijo prehranskih vlaknin. A ravno te bakterije so med prvimi, ki jih izgubimo, ko se mikrobiom podre. Ko jih zmanjkuje, vlaknine v črevesu ostanejo brez ustrezne predelave, zato pri tej vrsti težav pogosto ne pomaga niti povečan vnos zelenjave ali polnozrnatih živil. Gorivo je tam, a bakterij, ki bi ga pretvorile v butirat, preprosto ni.

Manj butirata pomeni slabšo obnovo stene, slabša stena pomeni več vnetja, več vnetja pomeni bolj moten mikrobiom. Brez zunanjega posega se ta krog redko prekine sam od sebe.

Tu je tisto, kar malokdo ve: črevesna sluznica je eno izmed tkiv, ki se v telesu obnavljajo najhitreje – celoten cikel traja le od tri do štiri dni. Ko pa butirata primanjkuje, se ta sposobnost tako upočasni, da ne drži koraka z narejeno škodo. Telo ima torej potencial za hitro obnovo, samo pravo gorivo potrebuje.

Prav zato je vrstni red ukrepov pomemben: najprej podpreti črevesno steno, šele nato mikrobiom. Dodajanje bakterij v okolje, kjer se stena ne obnovi, prinaša le kratkotrajne rezultate – bakterije nimajo stabilnega mesta, kjer bi se prijele in ostale.

Kaj dejansko pomaga

Colobioma je prehransko dopolnilo, ki neposredno nadomesti manjkajoči butirat – v ciljno dostavljeni obliki skupaj s srednjeverižnimi maščobnimi kislinami (MCFA). Učinkovine se sprostijo tam, kjer je to najpomembnejše: v ileum in debelo črevo, ne že prej v zgornjem delu prebavnega trakta. Medtem ko črevesna stena dobi gorivo za obnovo, Multi EM ferment – fermentiran napitek z 31 sevi koristnih bakterij tre pre- in postbiotiki iz 31 rastlinskih virov – postopoma vzpostavi mikrobiom nazaj do točke, ko bo telo butirat spet sposobno proizvajati samo.

Foto: Eubioma d.o.o.

Ko se to zgodi, se stvari obrnejo v pravo smer: več bakterij, več butirata, boljša stena, manj vnetja, manj napihnjenosti.

Mnoge ženske opazijo spremembo že v prvih tednih: manj napihnjenosti, manj pritiska po obrokih, manj tistega občutka napetosti, ki je postal del vsakdana – v tolikšni meri, da so ga nehale šteti za težavo.

Če pa želite najprej razumeti, v kakšnem stanju je vaša črevesna bariera, preden začnete – na www.eubioma.si je na voljo tudi preprost test prepustnosti črevesja, ki da konkretno sliko izhodišča in pomaga izbrati pravi pristop.

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