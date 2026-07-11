Oven

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance ter razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne.

Bik

Vezani boste na vsak način želeli poskrbeti, da bo ta dan za vaju nepozaben. Naredite nekaj zanimivega, kar bo oba spravilo v smeh in dobro voljo. Samski pa se boste danes lotili nekih zadev, ki bi jih morali urediti že lep čas nazaj. Zato boste čez dan kar malce slabe volje. Zvečer poskrbite za zabavo in se sprostite.

Dvojčka

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom, saj med tednom enostavno ne utegnete.

Rak

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da boste v domačem krogu, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Današnji dan izkoristite za sprostitev, odpravite se v naravo in ponovno odkrijte vaš notranji jaz.

Lev

Vezani boste morda dobili občutek, da je vaše življenje prazno. Zavedati se morate, da se stvari spreminjajo, zato se ne trudite ohranjati stanja takšnega, kot je. Samski pa boste že zjutraj zmedeni, saj vas bo presenetil nekdo, ki ga že dolgo niste videli. Od vas bo zahteval popolno pozornost in zbranost.

Devica

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve.

Tehtnica

Spravite nekaj vaših fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko mojstrskih del, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Spravite ideje na dan, preden bo prepozno.

Škorpijon

Dobro bi bilo, da bi šli skozi vse odprte projekte. Če boste veliko zadev pustili nedokončanih, boste ustvarili samo nered, ki bo oviral prihod novih stvari. Ali zavrnite projekt v celoti ali pa ga končajte, šele nato nadaljujte. Ne pustite stvari odprtih. Povejte drugim, kaj se dogaja z vami in postali boste uspešnejši na dolgi rok.

Strelec

Dan bo za samske precej pester, morda celo nor. Na vsake toliko je dobro, da se zdivjate, kajne? Nič ne bo narobe, če boste naredili kakšno neumnost. Verjemite, da se ji boste kasneje še smejali. Vezani pa boste danes pokazali veliko strasti. Sicer bo partner malce presenečen, vendar v pozitivno smer. Zato le v akcijo!

Kozorog

Današnji dan bo tak, da dogodki ne bodo potekali po načrtu. To pa zaradi dejstva, ker imate številne nedokončane obveznosti in bi morale biti že vse končane. Delali boste več opravil hkrati, skakali boste med projekti in vse skupaj boste poskušali končati. Ne bojte se vprašati za pomoč, saj jo boste nujno potrebovali.

Vodnar

Nekdo, ki vam je blizu, vam zavida. Vse skupaj je zelo nedolžno, a vseeno bodite malo pozorni na nenadne komplimente in lepe besede. Oseba želi biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti vsega tega, kar ste vi do sedaj dosegli. Brez pretiranih skrbi nadaljujte svojo pot.

Ribi

Stvari se bodo počasi spremenile, ne spreglejte namigov. Vse, kar je nekoč bilo trdno in stabilno, bo sedaj majavo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive, a je včasih dobra tudi kakšna sprememba. V vašem življenju se bo pojavi nekdo, ki bo vse postavil na glavo. Le tako boste spoznali, ali ste z življenjem zadovoljni.