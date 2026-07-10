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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
22.30

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Anja Apollonio Mia Medved sprint na mirnih vodah

Petek, 10. 7. 2026, 22.30

1 ura, 5 minut

Svetovni pokal na mirnih vodah, Montreal

V Kanadi odlična nastopa Mie Medved in Anje Apollonio

Avtor:
STA

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Mia Medved | Mia Medved | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Mia Medved

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenska predstavnica v sprintu na mirnih vodah Mia Medved si je na tekmi svetovnega pokala v Montrealu zagotovila nastop v finalu A kajakašic na 500 m. Anja Apollonio pa je v kvalifikacijah na 200 m v svoji skupini zmagala in napredovala v polfinale.

Sedemindvajsetletna Mia Medved je slavila že v kvalifikacijah na 500-metrski razdalji, današnji polfinale pa je končala na drugem mestu za Nemko Pauline Jagsch, ki je imela najboljši čas polfinalnih skupin. Medved je bila skupno šesta najhitrejša in napredovala v sobotni finale A.

V večernih urah po slovenskem času se je na progo podala tudi Anja Apollonio, ki je veslala v prvi kvalifikacijski skupini kajakašic na 200 metrov. V cilj je prišla kot prva s časom 41,69 in z 58 stotinkami prednosti pred drugouvrščeno Kanadčanko Toshko Besharah. Z zmago v kvalifikacijski skupini je brez težav napredovala v polfinale, ki bo v soboto.

Že nekaj minut čez polnoč bosta tekmovala oba slovenska dvojca. Ob 00.13 bosta na startu 500-metrske preizkušnje v kvalifikacijah nastopili Apollonio in Medved, ob 00.37 pa sledi še moški dvojec Matevž Manfreda/Anže Pikon na isti razdalji.

V soboto popoldne po slovenskem času so na sporedu polfinalne preizkušnje kajakašic na 200 metrov z Anjo Apollonio. Ob 19. uri bo Pikon veslal v finalu B kajakašev na 200 metrov, ob 20.18 bo v finalu A na 500 metrov veslala Mia Medved, ob 20.57 pa se bo v finalu A na 200 metrov za najvišja mesta boril Matevž Manfreda.

Anja Apollonio Mia Medved sprint na mirnih vodah
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