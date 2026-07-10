Evropski poslanec Branko Grims je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP) zatrdil, da ostaja član SDS. V oddaji 24UR Zvečer je poudaril, da je ustanovni član stranke in da ne razmišlja o odhodu, kljub napetostim po njegovi izključitvi iz EPP. Napovedal je tudi, da namerava kandidirati na prihodnjih volitvah v Evropski parlament.

Evropski poslanec Branko Grims je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP) zavrnil ugibanja o morebitnem odhodu iz SDS. V pogovoru z Urošem Slakom na POP TV je poudaril, da ostaja član stranke. Na vprašanje, ali bo po dogajanju v Bruslju ostal v SDS, je odgovoril: "Da, seveda."

Ob tem je spomnil, da je eden od ustanovnih članov stranke. "Sem ustanovni član SDS. Sem edini, ki je še na funkcijah in je bil v iniciativnem odboru leta 1987 pri Jožetu Pučniku. Bil sem generalni sekretar stranke, 20 let poslanec državnega zbora, zdaj pa sem evropski poslanec," je dejal.

Grims je v pogovoru razkril tudi, da je bil v zadnjih dveh mesecih dvakrat urgentno operiran in da bi moral biti zaradi zdravstvenega stanja še vedno na bolniškem dopustu. Kljub temu se je udeležil seje poslanske skupine EPP, ker je želel osebno odgovoriti na očitke pred glasovanjem o izključitvi. Dejal je, da ga najbolj boli prav to, da je postopek potekal v času, ko je bil prvič v življenju dlje časa na bolniški. "To doživljam kot veliko krivico in tega res ne bom nikoli pozabil," je dejal.

Napovedal je novo kandidaturo

Ob vprašanju, da ga SDS po zdajšnjem razpletu najverjetneje ne bi uvrstila na kandidatno listo za prihodnje evropske volitve, Grims ostaja optimističen. Potrdil je, da želi na evropskih volitvah čez štiri leta znova kandidirati. Ob tem je dejal, da se lahko do takrat marsikaj spremeni. "Do volitev je še nekaj let in v tem času se lahko marsikaj spremeni. Mislim, da bodo nekateri spoznali zmoto. Nikomur nisem hotel nič slabega, boril sem se za Slovenijo in za svoje volivce," je dejal.

Dodal je, da bo o njegovem političnem delu na koncu presodila javnost. "Naj volivci presodijo, kdo ima prav. Če me bodo podprli, prav, če pa ne, je volja volivcev sveta."

Za zdaj ostaja nepovezani poslanec

Grims je pojasnil še, da bo po izključitvi iz EPP za zdaj deloval kot nepovezani evropski poslanec. "Za zdaj bom ostal nepovezani poslanec ter svoje delo opravljal odgovorno in v korist Slovenije. V Evropski parlament bom še naprej prenašal želje in stališča svojih volivcev," je dejal.

Izključitev iz poslanske skupine EPP je bila potrjena s 131 glasovi za in sedmimi proti. Predsednik SDS Janez Janša je po glasovanju zapisal, da mu je Grimsovo izključitev dvakrat že uspelo preprečiti, tretjič pa mu ni uspelo. Kljub temu je Grims poudaril, da njegova prihodnost ostaja povezana s SDS.