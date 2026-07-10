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Avtorji:
S. K., STA

Petek,
10. 7. 2026,
20.40

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Natisni članek
diamantna liga Monako Tina Šutej Neja Filipič atletika

Petek, 10. 7. 2026, 20.40

1 ura, 25 minut

Monako, diamantna liga

Tina Šutej peta, Neja Filipič pa sedma na diamantni ligi v Monaku

Avtorji:
S. K., STA

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Tina Šutej, diamantna liga, Monako 2026 | Tina Šutej je trikrat podrla letvico na 4,72 m. | Foto Reuters

Tina Šutej je trikrat podrla letvico na 4,72 m.

Foto: Reuters

Tina Šutej je bila peta na atletski diamantni ligi v Monte Carlu, v skoku s palico je preskočila 4,62 metra. Neja Filipič, druga slovenska predstavnica, je bila v troskoku s 14,02 metra sedma. To sta bili uvodni disciplini mitinga, ki se bo končal okrog 22. ure.

Tina Šutej je v prvih poskusih preskočila 4,37 m, v drugem pa 4,52 m in bila tedaj na šestem mestu. Mesto višje je bila po 4,62 m, kar je zmogla v prvem skoku. Letvico na 4,72 m je trikrat podrla in si peti izid razdelila s trikratno zaporedno svetovno prvakinjo Katie Moon iz ZDA, zlato in srebrno na prejšnjih dveh olimpijskih igrah.

Sedemintridesetletna Šutej bo skušala prihodnji mesec v Birminghamu na EP osvojiti še deveto odličje na velikih tekmah od leta 2021. Na tej tekmi v monaški kneževini je bila od Evropejk pred njo le Švicarka Angelica Moser, zlata na prejšnjem EP v Rimu je preskočila 4,62 m brez poprav na tej in prejšnjih višinah.

Zmagala je olimpijska prvakinja iz Avstralije Nina Kennedy, ki je s 4,95 m dosegla celinski rekord in najboljši izid sezone na svetu.

Neja Filipič | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Neja Filipič je začela z 13,60 m in neveljavnim skokom in bila zadnja, potem pa je v tretji seriji presegla 14 m. Končala je s 13,81 in 13,93 m.

Zmagala je kubanska svetovna prvakinja Leyanis Perez Hernandez, ki je s 15,06 m dosegla osebni rekord. Druga je bila Senegalka Saly Sarr, bronasta na svetovnem prvenstvu v dvorani je skočila 14,99 m. Tretja je bila s 14,79 m Thea LaFond iz Dominike, olimpijska zmagovalka in svetovna številka ena po dosežkih te sezone (15,25 m).

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