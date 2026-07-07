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Avtor:
B. B.

Torek,
7. 7. 2026,
8.13

Osveženo pred

15 minut

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Novak Đoković Wimbledon pobiralka žogic Felix Auger Aliassime tenis

Torek, 7. 7. 2026, 8.13

15 minut

Ponovno srečanje

Đoković prestrašil pobiralko žogic, nato pa jo poiskal z opravičilom #video

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković | Novak Đoković se je še enkrat srečal s pobiralko žogic. Kaj sta si povedala? | Foto Guliverimage

Novak Đoković se je še enkrat srečal s pobiralko žogic. Kaj sta si povedala?

Foto: Guliverimage

"Ves dan sem razmišljala, kako bi te prestrašila nazaj," je pobiralka žogic v Wimbledonu dejala Novaku Đokoviću, potem ko jo je srbski zvezdnik pred tem prestrašil s potegavščino s škarjami. Đoković se ji je pozneje osebno opravičil, ji pojasnil, da je šlo za srbski humor, in ji podaril podpisano kapo.

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, na igrišču pogosto izgublja živce in je včasih celo na meji dovoljenega. A včasih, ko mu gre na igrišču vse po načrtih, poskrbi za nepričakovane vložke. Pred dnevi se je na poseben način lotil pobiralke žogic, ki mu je pomagala pri odstranitvi etikete z majice.

Na majici ga je med igranjem motil trak, zato je prosil pobiralko žogic, naj mu ga s škarjami odstrani. Beograjčan pa se je nato v svojem slogu pošalil, saj se je pretvarjal, da ga je ob tem porezala s škarjami. Pobiralka žogic je od strahu prebledela, a kmalu spoznala, da se je Nole šalil.

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Đoković: Oprosti, ker sem te prestrašil

S tem pa zgodbe še ni bilo konec. 39-letni srbski igralec in pobiralka žogic sta se pozneje še enkrat srečala. 24-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam se je namreč po potegavščini zdelo prav, da se ji opraviči. "Oprosti, ker sem te prestrašil," ji je uvodoma dejal Novak in se izgovoril na srbski humor. Dekle ga je hitro pomirilo, da ni razloga za opravičevanje. "Zdelo se mi je zelo smešno. Res si me nasmejal," je dejala Britanka.

Beograjčan ji je podaril kapo s podpisom, ona pa je v šali priznala, da je ves dan razmišljala, kako bi se mu maščevala. "Ves dan sem razmišljala, kako bi te prestrašila nazaj, ampak sem se bala, da mi ne bi uspelo in bi mi bilo potem nerodno, zato sem si premislila," je še povedala mlada Britanka.

Novaka Đokovića danes čaka četrtfinalni dvoboj. | Foto: Guliverimage Novaka Đokovića danes čaka četrtfinalni dvoboj. Foto: Guliverimage

Po sproščenem srečanju ga čaka četrtfinale Wimbledona

Novak Đoković ima v torek novo nalogo. V četrtfinalu prestižnega turnirja ga čaka nov zahteven dvoboj. Sedemkratnemu zmagovalcu turnirja na sveti travi bo nasproti stal tretji nosilec Felix Auger-Aliassime. Kanadčan letos na travi kaže zelo dobro formo, a ga tokrat čaka igralec, ki ima ogromno izkušenj z največjih turnirjev in v najtežjih trenutkih igra svoj najboljši tenis. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1. To bo njun prvi dvoboj na travi.

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