Smo tik pred padcem Krima?

Zasedba Krima je bil začetni udarec v ruski vojni proti Ukrajini. Polotok so ruske sile zasedle v najbolj ranljivem trenutku države, takoj po ljudskem uporu proti proruskemu predsedniku Viktorju Janukoviču in ko v Kijevu ni bilo delujoče vlade. 12 let pozneje pa ima Ukrajina močnejši položaj in Krim bi lahko spremenil usodo vojne, je prepričana britansko-latvijska geopolitična analitičarka Ines Burrell.

"V vseh vojnah, ki so se skozi stoletja bojevale za Krim, ga nobena sila ni obdržala, ne da bi obdržala tudi celino (mišljeno je območje današnje Ukrajine, op. p). Brez oskrbovalnih poti so tisti, ki so branili polotok od znotraj, vedno spodleteli in so ga zapustili," piše Ines Burrell v članku, objavljenem v ameriškem mediju Persuasion.

Ruski kopenski koridor do Krima

V Krimski vojni med letoma 1853 in 1856 so Rusi držali Sevastopol 11 mesecev, nato pa mesto zapustili, ko jim je zmanjkalo zalog, in ob odhodu potopili lastno floto. Leta 1944 so Nemci na enak način izgubili polotok, ko je Rdeča armada odrezala nemške enote na Krimu.

Da bi ohranili nadzor nad Krimom, ki ga je Moskva leta 2014 enostransko priključila Ruski federaciji, so Rusi po uspešnih osvojitvah leta 2022 zgradili kopenski koridor do Krima vzdolž azovske obale. Neuspela ukrajinska protiofenziva leta 2023 je bila namenjena zavzetju koridorja nazaj in z njim osvoboditvi Krima. Ko se to ni zgodilo, se je Ukrajina odločila za dolgo igro, pojasnjuje Burrellova.

Ukrajinski ključni strateški odločitvi?

Kijev je nato sprejel dve strateški odločitvi. Prvič, zgodaj v vojni je Ukrajina vložila velik delež svojih omejenih virov v sile brez posadke in tehnologijo brezpilotnih letal. Drugič, Kijev je odločitve o orožju potisnil na raven enote. Enote same izbirajo svoje orožje glede na nalogo in zmogljivost – orožje, ki ni dovolj dobro, se ne izbere, kar poganja razvoj brez podkupnine in korupcije centralnega naročanja.

Rusija je Krim zasedla leta 2014, potem ko je v Kijevu padel z oblasti proruski predsednik Viktor Janukovič. Pozneje je prišlo do uporov proti novi oblasti v Kijevu in tudi v Donbasu. Na fotografiji: protestniki v Berlinu marca 2014. Vidimo fotomontažo Putinovega obraza in pripis, da je dobil Putin zlato medaljo za svojo skok (zasedbo, op. p.) na Krim. Foto: Guliverimage

To je po besedah Burrellove Ukrajini omogočilo izvajanje dolgoročnega načrta za uničenje ruske frontne in zaledne logistike. Ukrajina je že konec leta 2022 začela akcijo proti ruski zračni obrambi.

Ukrajinsko postopno uničevanje ruske obrambe Krima

Ti napadi na zunaj niso bili bleščeči in zato je trajalo nekaj let, da so se opazili njihovi učinki. Medtem ko so bili ruski radarji in sistemi, uničeni na Krimu – S-400, Pancir, Tor –, nekoč zamenjani, se je njihovo število do leta 2026 končno zmanjšalo. In ker je Ukrajina zdaj lahko dosegla Moskvo, je bilo tisto, kar je ostalo, poslano za okrepitev obrambe okoli prestolnice, namesto da bi nadomestilo izgube na Krimu.

Ko je program brezpilotnih letal in sistem, ki stoji za njim, dozoreval, je Ukrajina začela napadati globoko v Rusiji, pri čemer so bile tarče predvsem skladišča nafte in proizvodnja goriva. Posledično pomanjkanje se počasi širi po Rusiji in je akutno v obmejnih regijah in okupiranih delih Ukrajine.

Ukrajina ogroža oskrbovalne poti do Krima

Ob napadih na dolge razdalje je Ukrajina zgradila močno zmogljivost srednjega dosega, ki sega od 150 do 200 kilometrov za fronto – v bistvu pokriva celotno logistično pot. Ukrajina je tako skrbno uničila železniške in cestne povezave, ki potekajo čez okupirana ozemlja vzdolž azovske obale, poudarja Burrellova.

Če bodo Ukrajinci pretrgali kopenske oskrbovalne poti med Rusijo in Krimom vzdolž obale Azovskega morja, bo edina oskrbovalna pot potekala po Krimskem mostu. Most lahko zato znova postane tarča ukrajinskega napada. Foto: Reuters

Vsaka kopenska pot na Krim in z njega je zdaj nedelujoča ali močno prekinjena, zato je edini način oskrbe – in očitna naslednja tarča – Krimski oziroma Kerški most, ki povezuje Rusijo in Krim.

Ruske težave z energetsko oskrbo Krima

Ukrajina je napadla tudi termoelektrarne in kable, ki prenašajo elektriko na Krim. Pred priključitvijo je polotok črpal elektriko iz ukrajinskega omrežja, vodo pa prek Severnokrimskega kanala.

Leta 2019 je Rusija zgradila dve termoelektrarni, da bi nadomestila ukrajinsko omrežje, vendar delujeta na plin, ki ga dovaja Rusija – in tudi to oskrbo je Ukrajina zdaj prekinila. V Sevastopolu že potekajo načrtovani izpadi električne energije.

Velike ruske vojaške težave zaradi pomanjkanja goriva?

"Čeprav lahko Rusija še nekaj časa nadaljuje vojno, ne more oskrbovati Krima niti zlahka izboljšati svoje obrambe. Ravno nasprotno: vrhunec njene obrambe je mimo in od tu se bo stanje le še poslabšalo."

Rusko pomanjkanje goriva zaradi ukrajinskih napadov na rusko naftno infrastrukturo vpliva tudi na oskrbo goriva ruski vojski. Ta kriza z gorivom je močan udarec tudi za Krim. Na fotografiji: vrsta pred bencinskim servisom v Moskvi junija letos. Foto: Guliverimage

Brez goriva se ruska vojska ne more premikati, ne more poganjati generatorjev, ki napajajo njene poveljniške postojanke, in ne more ohranjati svojih brezpilotnih letalnikov v zraku. Dneprska skupina, ki drži obrambno črto v Zaporožju in Hersonu, bo ostala brez zalog in bo postala tarča, natanko tako kot leta 2022, ko so neusmiljeni napadi na rusko logistiko onesposobili desni breg Dnepra in rusko vojsko prisilili k umiku iz Hersona. Krim bo nato postal zgled sodobne blokade.

Se bo morala ruska vojska umakniti s Krima?

"Če Rusija ne bo mogla najti odgovora na napredek ukrajinskih brezpilotnih letal (ki se jim bodo kmalu pridružile balistične rakete), ki ga njena zračna obramba ne more ustaviti, če ne bo mogla najti alternativnih oskrbovalnih poti na Krim in ozemlja okoli njega in če ne bo mogla ustaviti gospodarskega zloma, ki ga povzročajo rekordni vojaški izdatki, padajoči prihodki od energije ter pomanjkanje naložb in delovne sile, potem ne bo mogla vzdrževati svojih sil na Krimu in območjih okoli njega. Brez zalog se mora ruska vojska umakniti ali pa bo uničena tam, kjer je," trdi Burrellova.

Po mnenju v Latviji rojene geopolitične analitičarke (zdaj živi v Veliki Britaniji) je edini način, da Kremelj obdrži Krim, ta, da Rusija preneha napadati Ukrajino. Pod administracijo Joeja Bidna je bila Ukrajina močno odvisna od ameriških zalog – in s tem od ameriške dobre volje.

Manjši Trumpovi vzvodi nad Ukrajino?

Donald Trump, ki je ustavil vso pomoč in je prodajal orožje Ukrajini le v okviru programa seznama prednostnih zahtev Ukrajine, ki ga podpira Nato in v okviru katerega zavezniki kupujejo ameriško orožje za Ukrajino, ima zdaj zelo malo vzvodov.

Krim je priljubljena turistična destinacija za ruske turiste. Energetska kriza, prometne težave in ukrajinski napadi na polotok pa so letos povzročile ogromen upad obiskov. Foto: Guliverimage

Washington lahko zadrži rakete protizračne obrambe, vendar bi moral prevzeti odgovornost za nastalo število civilnih žrtev, in tudi takrat se ne bi dotaknil ofenzivnih zmogljivosti Ukrajine (po zadnjih informacijah naj bi ZDA dovolile Ukrajini, da licenčno izdeluje prestrezne rakete patriot, op. p.).

Se ukrajinskemu kompromisu izteka čas?

Pred menjavo administracije v Washingtonu je Ukrajina vztrajala, da se vojna konča šele takrat, ko bo osvobojeno celotno njeno ozemlje. Po Trumpovi vrnitvi na oblast se je nejevoljno strinjala, da bo ustavila boje vzdolž trenutnih bojnih linij.

"Malokdo se spomni, da je bil to kompromis z ukrajinske strani – in tak, ki ni obrodil sadov (zaradi ruskih zahtev po celotnem območju Donbasa, op. p.). Dlje kot bo Ukrajina slabšala rusko logistiko okoli Krima, manj razlogov ima, da bi sploh ponudila kakršenkoli kompromis." Po napovedih Burrellove bo na neki točki Ukrajina spremenila ponudbo iz ustavitve na trenutnih bojnih linijah v ponudbo, da bo pustila preostalim vojakom pobegniti s Krima.

Dogovor: Rusija lahko ostane na Krimu, če preneha napadati preostalo Ukrajino?

"Če želi Rusija obdržati Krim – ne glede na to, koliko časa –, se mora odpovedati svojim zahtevam po preostalem delu Ukrajine in ustaviti vojno, medtem ko ji lahko Ukrajina to še vedno dopusti. To bi bilo preudarno. Po drugi strani pa Rusija, če bi ravnala preudarno, sploh ne bi nikoli napadla Ukrajine," še piše Burrellova.