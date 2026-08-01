V ruskih napadih na Kijev devet mrtvih #vŽivo

V ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj devet ljudi, najmanj 28 pa jih je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih več zgradb, po mestu pa so izbruhnili požari. Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija.

Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da je bilo tarča najnovejših ruskih napadov pet okrožij Kijeva. V njih je po zadnjih podatkih umrlo devet ljudi, 28 pa je bilo ranjenih, med njimi štirje otroci.

"Eksplozije v mestu. Kijev je tarča raketnih napadov. Ostanite v zakloniščih!" je pred tem na Telegramu napisal župan prestolnice Vitalij Kličko. Francoska tiskovna agencija AFP poroča o več kot desetih eksplozijah.

V napadih je bilo v različnih delih Kijeva poškodovanih več zgradb in vozil, po mestu pa so izbruhnili požari.

Rusko ministrstvo za obrambo je danes sporočilo, da je izvedlo obsežen napad v ukrajinski regiji Kijev, ki je bil uperjen proti logističnim centrom in ukrajinski vojaški industriji.