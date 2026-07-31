Velik napad dronov na Rusijo: zadeti dve rafineriji in skladišče največjega ruskega spletnega trgovca #vŽivo

Ponoči naj bi ukrajinski droni napadli skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries in dve rafineriji nafte v Volgogradski oblasti in Krasnodarju.

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6.53 Velik napad dronov na Rusijo

6.53 Velik napad dronov na Rusijo

Ruske oblasti so potrdile velik napad na Volgograd in sporočile, da je bilo ranjenih pet ljudi. Ukrajinske oblasti se glede napada še niso odzvale.

Neodvisni kanal Exilenova je poročal, da je bil prizadet distribucijski center Wildberries v Volgogradu, logistični kompleks s površino približno 44 tisoč kvadratnih metrov, ki služi širši regiji. Ukrajina trdi, da se skladišča uporabljajo tudi za oskrbo ruske vojske. Platforma Wildberries prodaja neprebojne jopiče, radijske sprejemnike, optične kable in drugo blago, ki se lahko uporablja v vojski.

Ukrainian attack drones hit another Russian Wildberries e-commerce distribution center in the city of Volgograd this morning, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/amRUw4ouCN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2026

Isti vir trdi, da je bila napadena rafinerija Lukoil, ena največjih v Rusiji. Obrat proizvaja bencin, dizel, letalsko gorivo in druge naftne derivate. Zaenkrat ni znano, koliko je škode in ali je napad vplival na proizvodnjo.

Guverner Volgogradske regije Andrej Bočarov je povedal, da so po množičnem napadu izbruhnili požari v industrijskem obratu in skladiščnem kompleksu. Imena prizadetih objektov ni razkril. Po njegovih besedah ​​je bilo ranjenih pet ljudi.

Drone attack on Russia: oil refineries and Wildberries warehouses are on fire.



▪️ In Volgograd, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery and a Wildberries logistics center are burning.



▪️ In Kaspiysk, Dagestan, residents report drone attacks and explosions in the port… pic.twitter.com/lsm2ghOt2f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2026

Ponoči so poročali tudi o požaru v rafineriji v črnomorskem mestu Tuapse v ruskem Krasnodarju. Rafinerija v Tuapseju je bila v zadnjih mesecih večkrat tarča napadov ukrajinskih brezpilotnih letal. Ukrajina sistematično napada rusko naftno infrastrukturo, da bi zmanjšala prihodke, s katerimi Moskva financira vojno, in otežila oskrbo ruske vojske z gorivom.