Gasilci, ki so se po petkovem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Planji zvečer umaknili, bodo danes nadaljevali z intervencijo. Tako kot v petek, jim bodo pomagali letala za gašenje air tractor, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. Po aktivaciji državnega načrta za zaščito in reševanje pa pričakujejo tudi pomoč gasilcev z Gorenjske.

V požaru, ki je vzplamtel iz podtalnega požara, je doslej zgorelo več kot 12 hektarov veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Gašenje otežujejo tudi vremenske razmere, predvsem visoke temperature in veter. Požar je v petek gasilo več kot 90 gasilcev iz gasilskih zvez Bovca, Kobarida, Tolmina, Idrije in Cerknega. Pomagali so jim tudi pripadniki posebne enote Civilne zaščite in Gorske reševalne službe iz Bovca.

Aktiviran državni načrt za zaščito in reševanje

Uprava za zaščito in reševanje je že v petek popoldne zaradi obsežnosti požara aktivirala državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključevanje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države.

Na pomoč tudi gasilci z Gorenjske

Za danes je tako načrtovana regijska pomoč Gorenjske gasilske regije z dvema gasilskima vodoma in potrebno opremo. Preostale gasilske enote domače severnoprimorske regije - Nova Gorica, Šempeter, Vipava in Ajdovščina - ter enote iz obalno-kraške regije pa zaradi vremenskih razmer in zelo velike požarne ogroženosti ostajajo v pripravljenosti na domačem terenu.