Ko se je kraljeva loža osrednjega igrišča na teniškem turnirju v Wimbledonu izpraznila, je na njej vztrajal le še eden in edini Roger Federer. To veliko pove o enem največjih teniških igralcev vseh časov.

Foto: Guliverimage

Roger Federer že dolgo ni več človek, ki bi moral iskati pozornost medijev. Včeraj je po svetu zaokrožila fotografija legendarnega Švicarja, na kateri ob praznih sedežih v kraljevi loži spremlja zadnji dvoboj dneva med Alexandrom Zverevom in Jirijem Lehečko. Dvoboj so pozneje zaradi pozne ure sicer prekinili in se bo nadaljeval v torek.

Številni navijači so zapisali, da prav takšna dejanja kažejo, kakšen je v resnici Federer. Človek, ki je na sveti travi osvojil rekordnih osem zmag, s tem namreč samo dokazuje, koliko mu pomeni tenis.

Jasmine Paolini ni mogla skriti navdušenja. Foto: Guliverimage

Paolini ni skrivala, koliko ji pomeni Federerjeva prisotnost

Federer se je po koncu kariere večkrat vrnil v Wimbledon kot gost. Čeprav je priznal, da prav nič ne pogreša tekmovalnega tenisa, še vedno zelo rad spremlja najboljše igralce. To veliko pomeni tudi igralcem na igrišču. Skoraj ne mine dvoboj, po katerem ga ob intervjuju na igrišču ne bi omenil kateri od igralcev.

Zadnja med njimi je bila Italijanka Jasmine Paolini. Italijanka po zmagi nad Alexandro Ealo ni skrivala navdušenja nad tem, da je njun dvoboj iz kraljeve lože spremljal Federer. Priznala je, da je morala med dvobojem odganjati misli. "Roger, hvala, ker si prišel. Ti si moj idol. Ves čas sem si govorila: 'Ostani zbrana, ne razmišljaj o tem, da je tukaj.' Ogledala sem si praktično vse finalne dvoboje, ki si jih odigral v Wimbledonu," je z nasmehom razlagala Paolini.

Jasmine Paolini took a photo with her idol Roger Federer at Wimbledon.



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(via Jasmine’s IG) pic.twitter.com/zmkaMitw2c — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026

Devetintridesetletni Beograjčan je letos Federerju izmaknil rekord. Foto: Guliverimage

Lani je Baselčan spremljal tudi dvoboj Novaka Đokovića, ki je zmagal v osmini finala. Tudi Srb ni mogel mimo nekdanjega nasprotnika in enega največjih rivalov v karieri. "Mislim, da je bilo tokrat prvič, da me je Roger gledal in da sem zmagal. Dobro je bilo končati ta urok," je takrat dejal Đoković, ki ga danes čaka četrtfinalni dvoboj. "Roger je velik šampion. Dolga leta sva si delila največje teniške odre. Zelo ga občudujem in spoštujem. Čudovito je, da se je vrnil v Wimbledon," je Đoković lani skrbno izbiral besede.

Devetintridesetletni Beograjčan pa je letos Federerju izmaknil rekord. Sedemkratni zmagovalec tega turnirja je z zmago v osmini finala in prebojem v četrtfinale Wimbledona postavil rekord v številu posamičnih zmag v moški konkurenci na tem turnirju. S svojo 106. zmago na dvoboju z Romanom Safiulinom je uradno prehitel prav Rogerja Federerja (105 zmag).

Večna lestvica igralcev z največ posamičnimi zmagami v Wimbledonu

Mesto Igralec Število zmag Razmerje (Z-P) 1. Novak Đoković 106 106 : 13 2. Roger Federer 105 105 : 14 3. Jimmy Connors 84 84 : 18 4. Boris Becker 71 71 : 12 5. Pete Sampras 63 63 : 7

Roger Federer se je v Wimbledonu počutil kot doma. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Roger Federer je svojo kariero končal leta 2022, ko je na družbenih omrežjih sporočil, da bo še igral tenis, ampak ne več na turnirjih. Že takrat je dal vedeti, da bo tenis vedno del njegovega življenja. Skupno je bil 310 tednov prvi igralec sveta, od tega 237 tednov zapored. Na turnirjih za grand slam se je ustavil pri 20 lovorikah. Najbolje se je znašel v Wimbledonu, kjer je osvojil osem turnirjev. Je tudi edini igralec, ki je petkrat zapored zmagal v Wimbledonu in na OP ZDA. Skupno je na turneji osvojil 103 turnirske zmage.

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