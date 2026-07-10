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Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
10. 7. 2026,
13.15

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek
Tanja Fajon služba Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Kaja Kallas

Petek, 10. 7. 2026, 13.15

31 minut

Pri imenovanju Fajon za predstavnico EU za Sahel se zapleta

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,96
Moldavija, zasedanje Sveta Evrope, Tanja Fajon | Foto Reuters

Foto: Reuters

Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice EU za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic EU namreč odločati v sredo, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral glede na javno objavljeni dnevni red v sredo odločati o imenovanju novega posebnega predstavnika Unije za regijo Sahel. Vendar pa je iz dokumenta s četrtkovim datumom razvidno, da je bila ta točka, pri kateri ni bila predvidena razprava, umaknjena z dnevnega reda.

Pri imenovanju Fajon, ki jo je za položaj predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, se je tako očitno zapletlo. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila uradna Ljubljana.

Kaj je na kocki? 

Tanji Fajon se je obetalo, da bi postala Slovenka z najvišjo funkcijo v administraciji Evropske unije. Uspešno je prestala celoten izbirni postopek, ki vključuje razpis, zahtevne razgovore in predlog za imenovanje, piše Info360.

Do konca prihodnjega tedna naj bi bilo znano, ali bo visoki predstavnici EU za zunanje zadeve uspelo pridobiti podporo držav članic za imenovanje Fajon. Položaj prinaša osnovno mesečno plačo v višini približno 15.000 evrov.

Zakaj je bila zadeva umaknjena z dnevnega reda, še ni znano

V zadnjih tednih sicer postopka imenovanja v Bruslju niso hoteli komentirati, saj je tajen. Tudi z ministrstva za zunanje in evropske zadeve še niso sporočili, ali Slovenija podpira imenovanje nekdanje zunanje ministrice na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel ali ne.

EU novega posebnega predstavnika oziroma predstavnico za omenjeno afriško regijo išče, potem ko je nekdanji portugalski zunanji minister Joao Cravinho 1. julija zasedel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeu.

Kot posebni predstavnik je usmerjal prispevek EU k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za trajen mir, varnost in razvoj Sahela. Podlaga za njegovo delo je bila strategija EU za varnost in razvoj regije.

Tanja Fajon služba Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Kaja Kallas
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