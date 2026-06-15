Brez večjih premikov, v top10 le ena sprememba

Italijan Jannik Sinner je še naprej trdno na vrhu teniške lestvice ATP. Štiriindvajsetletnik, ki bo izpustil vse pripravljalne turnirje pred Wimbledonom, ima 3540 točk naskoka pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. V prvi deseterici je prišlo le do ene spremembe.

Za Sinnerjem in Alcarazom je zanesljivo na tretjem mestu zmagovalec Rolanda Garrosa, Nemec Alexander Zverev, ki je zbral dobrih 6000 točk manj od Italijana.

Edina sprememba med prvo deseterico po prvih turnirjih na travi je zamenjava na sedmem in osmem mestu. Sedmi je zdaj Rus Danil Medvedjev, osmi pa Srb Novak Đoković.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je izgubil 12 mest in je zdaj 441. Med najboljših 1000 sta še Filip Jeff Planinšek na 525. in mladi Žiga Šeško na 941. mestu.