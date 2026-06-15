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Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
9.01

Osveženo pred

25 minut

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Natisni članek
ATP lestvica tenis Jannik Sinner Carlos Alcaraz

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 9.01

25 minut

Lestvica ATP, 15. junij

Brez večjih premikov, v top10 le ena sprememba

Avtor:
STA

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Jannik Sinner | Jannik Sinner ostaja trdno v vodstvu. | Foto Guliverimage

Jannik Sinner ostaja trdno v vodstvu.

Foto: Guliverimage

Italijan Jannik Sinner je še naprej trdno na vrhu teniške lestvice ATP. Štiriindvajsetletnik, ki bo izpustil vse pripravljalne turnirje pred Wimbledonom, ima 3540 točk naskoka pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. V prvi deseterici je prišlo le do ene spremembe.

Za Sinnerjem in Alcarazom je zanesljivo na tretjem mestu zmagovalec Rolanda Garrosa, Nemec Alexander Zverev, ki je zbral dobrih 6000 točk manj od Italijana.

Edina sprememba med prvo deseterico po prvih turnirjih na travi je zamenjava na sedmem in osmem mestu. Sedmi je zdaj Rus Danil Medvedjev, osmi pa Srb Novak Đoković.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je izgubil 12 mest in je zdaj 441. Med najboljših 1000 sta še Filip Jeff Planinšek na 525. in mladi Žiga Šeško na 941. mestu.

Lestvica ATP (15. junij):

  1.   (1) Jannik Sinner (Ita)             13.500
  2.   (2) Carlos Alcaraz (Špa)              9960
  3.   (3) Alexander Zverev (Nem)            7190
  4.   (4) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4390
  5.   (5) Ben Shelton (ZDA)                 4070
  6.   (6) Alex de Minaur (Avs)              4060
  7.   (8) Danil Medvedjev (Rus)             3810
  8.   (7) Novak Đoković (Srb)               3760
  9.   (9) Taylor Fritz (ZDA)                3635
 10.  (10) Flavio Cobolli (Ita)              3540
...
441. (429) Bor Artnak (Slo)                   109
525. (525) Filip Jeff Planinšek (Slo)          81
941. (934) Žiga Šeško (Slo)                    22
...

 
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