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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
6.22

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved neurje ARSO opozorilo

Torek, 14. 7. 2026, 6.22

8 minut

Vremenska napoved

Možna močnejša neurja: Arso izdal oranžno opozorilo

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arso, opozorilo | Oranžno opozorilo velja za večji del države. | Foto Arso

Oranžno opozorilo velja za večji del države.

Foto: Arso

Popoldne in zvečer so v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, zato je Agencija RS za okolje (Arso) za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše.

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Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija.

Podobne razmere se nato znova nakazujejo v sredo popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana, so na socialnih omrežjih zapisali na Arsu.

Vročina ne bo popuščala

V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer nekoliko stopnjevala, a vročinski val ne bo tako izrazit kot tisti ob koncu junija. Popoldanske temperature bodo predvidoma do sobote večinoma dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte.

Ob koncu tedna, najverjetneje med soboto in nedeljo, bo naše kraje prešla razmeroma izrazita hladna fronta in nato se vročina predvidoma za kakšen teden dni k nam ne bo vrnila. Teden med 20. in 26. julijem bo, kot kaže, v povprečju za okoli pet stopinj hladnejši kot ta teden.

Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih desetih dnevih je Uprava RS za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki še vedno velja.

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