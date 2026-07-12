Na teniškem turnirju v Wimbledonu bo v nedeljo na vrsti še zadnje dejanje, ko bo na sporedu moški finale. Ob 17. uri bosta na osrednje igrišče stopila Jannik Sinner in Alexander Zverev in mnogi pričakujejo zelo zanimiv finale. Zverev lahko po 35 letih postane prvi Nemec v moški konkurenci, ki je zmagal na turnirju na sveti travi.

Morda bi si marsikdo želel v finalu videti Novaka Đokovića, ki že nekaj časa lovi svojo 25. lovoriko na turnirjih za grand slam. A treba je priznati, da je bil Jannik Sinner v polfinalu veliko boljši nasprotnik, Srb pa ni imel pravih možnosti za zmago.

Tokrat Italijana v finalu čaka vse prej kot lahka naloga. Nasproti mu bo stal Alexander Zverev, zmagovalec letošnjega Roland Garrosa. Pravzaprav se bosta v velikem finalu udarila prvi in drugi nosilec turnirja.

Jannik Sinner je na papirju favorit. Foto: Guliverimage

Sinnerjeve številke so jasne

Na papirju je favorit Jannik Sinner, saj je dobil kar deset od zadnjih 14 medsebojnih dvobojev in proti Nemcu dosegel že devet zaporednih zmag. A tokrat je zgodba vendarle nekoliko drugačna. Prvič bo proti Italijanu igral kot zmagovalec turnirja za grand slam. S tem je z njegovih ramen zagotovo padlo veliko breme, tako da je bolj sproščen in tudi njegova samozavest je na zelo visoki ravni. Bo pa to tudi njun prvi dvoboj na travi.

Bo Zverevu po 35 letih uspelo. Foto: Reuters

"Ko enkrat osvojiš turnir za grand slam, veš, kako je treba pristopiti k stvari. Imaš občutek, da ti lahko uspe znova, in imaš to samozavest v sebi. Druga stvar pa je, da sem ogromno delal na svoji igri. Mislim, da sem se kot igralec precej izboljšal. Včasih je v športu res tako preprosto," je povedal Zverev, ki bi lahko po 35 letih postal prvi Nemec, ki je zmagal Wimbledon. Nazadnje je to leta 1991 uspelo Michaelu Stichu.

24-letni Sinner letos sicer ni bil tako superioren na turnirjih za grand slam kot v prejšnji sezoni. Na OP Avstralije ga je v polfinalu premagal Novak Đoković, na Roland Garrosu pa je zapravil vodstvo z 2:0 v nizih proti Juanu Manuelu Cerundolu, potem ko je imel težave z vročino.

Jannik Sinner je v polfinalu po treh nizih odpihnil Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Sinner: Bomo videli, kako se bo razpletlo

In ravno to bi lahko bila velika priložnost za Zvereva, ki je letos prvič v karieri prišel do finala Wimbledona, medtem ko Sinner brani lansko zmago na najprestižnejšem turnirju. Tudi Tirolec je pred dvobojem priznal, da ga ne čaka lahek dvoboj.

"V zadnjih dveh tednih sem ga malo videl, v polfinalu pa sem si ogledal njegov dvoboj, ker je igral pred menoj. Trenutno igra zelo agresivno. Vidi se, da je zelo samozavesten. Na igrišču deluje zelo sproščeno, kar je zanj zagotovo velika prednost. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Veselim se dvoboja z njim. Poskušal bom odigrati po svojih najboljših močeh, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je povedal prvi igralec sveta.

Wimbledon, finale

Jannik Sinner (Ita,1) - Alexander Zverev (Nem, 2)

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