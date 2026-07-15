Plezalci brez Janje Garnbret na EP v balvanih z željo po finalu

Športne plezalce konec tedna ob robu dirkališča Circuit de Catalunya pri Barceloni čaka evropsko prvenstvo na balvanih. Selektor Gorazd Hren si želi boj za najboljšo osmerico oz. finale, kot osnovni cilj pa je navedel vsaj tri polfinalne nastope.

Slovenska reprezentanca brez Janje Garnbret, ta je letos dobila balvansko tekmo v Kepiau, v Innsbrucku pa v težavnosti slavila jubilejno 50. zmago v pokalu, bo v Kataloniji zelo mlada. Z 28 leti izstopa trenutno najboljši Slovenec v tej disciplini Anže Peharc, osem let sta mlajša Gorazd Jurekovič in Matevž Margon.

Med dekleti je glede na dosežke v sezoni prvo ime 19-letna Jennifer Buckley, Lucija Tarkuš je stara 22 let, Lina Funa 20 in Neža Zajc 18.

V sezoni je bila v finalu svetovnega pokala doslej le Buckley, ki je zasedla osmo mesto v Kepiau, v polfinalu je bila nato še v Bernu. Anže Peharc se je med polfinaliste zavihtel trikrat.

"Res je, da smo v sezoni ciljali na kakšen boljši izid. Predvsem pri Peharcu in Buckley. Ni se izšlo, a imam občutek, da sta dobro pripravljena, na tekmah pa vse skupaj ni steklo, kot smo si to želeli. To smo skušali v zadnjih tednih popraviti in skalibrirati formo. Računam, da bomo napadali kakšen lep rezultat," je za STA dejal Hren in razkril, da je bil na spisku za EP tudi Timotej Romšak, ki pa po poškodbi ostaja doma.

"Res je, da smo v sezoni ciljali na kakšen boljši izid. Predvsem pri Peharcu in Buckley. Ni se izšlo, a imam občutek, da sta dobro pripravljena, na tekmah pa vse skupaj ni steklo, kot smo si to želeli." Foto: Aleš Fevžer

Seznam slovenskih kolajn na EP v balvanih je dolg. Jernej Kruder, Janja Garnbret, Natalija Gros in Urška Repušič so v preteklosti poslušali Zdravljico, nosilci kolajn so tudi Mina Markovič, Vita Lukan, Anže Peharc ... A letos Hren mladim ne postavlja previsokih ciljev.

"Pri fantih imamo spet nekakšno luknjo. Z Jernejem Krudrom, Domnom Škoficem, Luko Potočarjem ali pa Anžetom Peharcem smo vedno imeli tekmovalce za dobre izide, manjka pa nam ta širina in vztrajnost, ki jo kažejo dekleta. Fante enostavno težko zadržimo in morda moramo premisliti tudi o kakšni spremembi že v mladinskih vrstah, da jih obdržimo," je mladost ekipe razložil selektor, pri dekletih pa je bil izbor težji, a po pokazanem na treningih in tekmah se je odločil za mlade tekmovalke.

"Od vseh pričakujem, da bodo pokazali, kar znajo, a je za mlajše to predvsem pomembna izkušnja ter v nekaj lažji evropski konkurenci priložnost za boljši dosežek, kot v svetovnem pokalu. Jennifer in Anže imata visoke cilje, vsaj katera od deklet pa bi se lahko zavihtela vsaj v polfinale," še pravi Hren.

Buckley je letos že bila v finalu, izjemne izkušnje ima tudi Peharc. "Lucija je malo več delala na težavnosti, ki je njena primarna disciplina, fizično je dobro pripravljena, a bo nekaj odvisno od postavite balvanov, kjer ji fizično težka postavitev morda bolj ustreza kot koordinacijsko. Za Lino in Nežo ter Gorazda in Matevža bo to malo lažja naloga kot v svetovnem pokalu."

Seveda pa bo dejavnikov veliko. Najpomembnejši bo morda postavitev, morda tudi izbira oprimkov, ki jih je na trgu izjemno veliko. "Definitivno je lažje nastopati, če oprimke dobro poznaš. Mene morda najbolj skrbi vročina ob dirkališču. Vsaj v kvalifikacijah bodo morda v prednosti tisti, ki bodo na vrsti prej. A na koncu se bomo morali vsi znajti. Tudi mi bomo s seboj hladilne jopiče, da po ogrevanju in med poskusi na tekmi morda malo zbijemo telesno temperaturo," je še dejal Hren, ki si seveda želi jubilejno 25. slovenski kolajno na evropskih prvenstvih V ženski konkurenci je bila letos najuspešnejša Buckley, ki zase trdi, da bo prav za EP najbolj pripravljena. Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

V ženski konkurenci je bila letos najuspešnejša Buckley, ki zase trdi, da bo prav za EP najbolj pripravljena: "Tekmo komaj čakam. Čutim seveda že nekaj nervoze, kar je dober znak. Tudi pripravljena sem najbolje v sezoni. Na žalost sta bili šola in matura letos precej kar precej stresni, je pa zdaj že nekaj časa od tega in bolj bom spočita, kot na prejšnjih tekmah. Pripravljena sem, glavo bo na pravem mestu, telo tudi in čas je za dober nastop."

Kako do odličja, v ekipi ve le Anže Peharc, ki je leta 2017 v Villarsu že osvojil bron, letos pa pravi, da ciljev ne bo napovedoval na glas, saj je v svetovnem pokalu zaostal za lastnimi željami. "Vem, kaj bi rad, a ne želim si po nepotrebnem ustvarjati dodatnega pritiska. Že vso sezono sem v dobri formi, na tekmah pa se nato ni izšlo po željah. Ne bo lahko, vem pa, da lahko kaj naredim," je dejal najizkušenejši v slovenski vrsti.

Kot pravi, mu je tritedenski premor pred EP prišel še kako prav. "Tekme so bile tako skupaj, da v tistem obdobju ni bilo moč ničesar popraviti in spremeniti. Pričakovanja so bila visoka in mentalno je bilo zelo težko. Zdaj sem imel končno čas, da sem lahko zadihal in se zbral. Prav to sem potreboval," je pred potjo v Katalonijo še dejal Tržičan in izpostavil, da je dober uvod v sezono še kako pomemben.

Naslova bosta s prvenstva 2024 v švicarskem Villars-sur Ollonu bosta branila Francoza Sam Avezou in Naile Meignan. Prvi je bil letos tik pred EP že v dobri formi, je pa več od njega pokazal njegov rojak Mejdi Schalck, ki pa je ostal v senci serijskega zmagovalca svetovnega pokala Soratuja Anrakuja iz Japonske. V ženski konkurenci je najbolj izstopala Britanka Erin McNeice, v zelo lepi luči pa sta se predstavili tudi Francozinji Zelia Avezou in Oriane Bertone.