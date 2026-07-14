Britanski turisti popolnoma opustošili najet apartma na Hrvaškem #video

V zadnjih dneh je po spletu zaokrožil posnetek hrvaškega uporabnika omrežja Instagram, ki je na svojem profilu delil popolno razdejanje v enem izmed najetih apartmajev na Hrvaškem, ki so ga za seboj po odhodu pustili britanski turisti. Pod posnetkom so se oglasili številni komentatorji, ki so bili ogorčeni nad odnosom Britancev do tuje lastnine in nad tem, da so za seboj pustili nered in uničenje.

Hrvaški najemodajalci v poletni sezoni na družbenih omrežjih radi delijo posnetke stanja njihovih apartmajev in drugih počitniških hiš, ki jih od njih najamejo tuji turisti. Posnetki uničevanja tuje lastnine in drugega razdejanja v njihovih nepremičninah so skoraj vsakodnevna stalnica, prav tako na drugi strani turisti radi na družbenih omrežjih delijo in ocenjujejo stanje najetih apartmajev in drugih nepremičnin, ki jih najamejo za čas dopusta.

Videoposnetek, ki ga je delil sosed lastnika apartmaja

Eden izmed zadnjih videoposnetkov, ki je na negativen način presenetil uporabnike spleta, je pred dnevi na Instagramu delil Hrvat Željko Škiljan. Posnetek iz Novalje na Pagu prikazuje popolnoma razdejan, razmetan in neurejen apartma, ki so ga po svojem odhodu pustili britanski turisti.

Škiljan je Jutarnji list pojasnil, da je po odhodu Britancev posnel apartma svojega soseda, ki so ga britanski turisti po koncu letošnjega festivala Hideout, enem izmed največjih festivalov elektronske glasbe, ki vsako poletje poteka na razvpiti plaži Zrće, pustili v groznem stanju. Kot je povedal, so gostje v apartmaju bivali pet dni, prizori, ki so jih za seboj pustili Britanci, pa so bili po njegovih besedah težko opisljivi.

Med drugim je na posnetku, ki si ga je v nekaj dneh ogledalo že več kot 1,4 milijona ljudi, razvidno popolnoma razdejano dvorišče in prostor ob bazenu. Okoli bazena in po zelenici, ki leži poleg apartmaja, pa je ostalo prgišče smeti, oblačil, hrane in popite pijače. Na tleh so ob bazenu prav tako ležali kozarci, steklenice, ostanki cigaretnih ogorkov in na splošno kupi smeti. Plastični ležalniki so polomljeni ali pa so celo končali v bazenu, tako kot eden izmed stolov, ki je končal na dnu bazena.

Katastrofalno stanje tudi v notranjosti najetega apartmaja

Nič boljše stanje ni lastnika pričakalo v notranjosti apartmaja, kjer je lahko po odhodu turistov našel ostanke hrane, pijače in oblačil. Škiljan je za Jutarnji dodal, da tovrstni prizori v Novalji niso nikakršna redkost in v visoki turistični sezoni hitro postanejo normalnost.

Pod viralno objavo se je zvrstilo več tisoč komentarjev, več stokrat pa je bil videoposnetek tudi deljen. Viralen videoposnetek je sprožil tudi burno razpravo o vedenju nekaterih turistov, odgovornosti gostov in načinih, kako se lahko lastniki nastanitev zaščitijo.

Burna razprava med komentatorji: "Gre za vprašanje kulture, ne cene"

"Berem komentarje in ne morem verjeti, da smo kot družba dosegli dno. Če gost privoli v določeno ceno – kakršnakoli že je –, mu to ne daje pravice, da uničuje nastanitev. Poleg tega se zdi, da se vsi ob tem še zabavajo. Nimam besed," je zapisal eden izmed komentatorjev in pri somišljenikih požel val odobravanja. Spet drugi komentator je zapisal: "Gre za vprašanje kulture, ne cene. Ko zapuščam hotel ali apartma, pospravim posteljo, pomijem posodo in za seboj uredim prostore. Ni pomembno, ali sem plačal 50 ali 500 evrov. To je stvar osnovne vzgoje."

Nekateri so pripomnili, da tovrstnega razdejanja za seboj ne bi pustili niti hišni ljubljenčki, ki v številnih nastanitvah sploh niso zaželjeni, spet drugi pa so v velikem številu prepričani, da bi morali lastniki nepremičnin za oddajo zahtevati višje varščine in se tako zavarovati pred tovrstnimi situacijami.

"Ob pogledu na posnetek sem se res razjezila. Uveden bi moral biti sistem varščine, pri katerem jo gostje plačajo vnaprej, nato pa se jim ta vrne, če je po njihovem odhodu z nastanitvijo vse v redu. To je prava nočna mora," je še zapisala zgrožena komentatorka. Svoje izkušnje so podali tudi izkušeni lastniki nastanitev in podali svoje mnenje. Ena izmed uporabnic je zapisala, da vedno preveri stanje nepremičnine, ko v njej bivajo večje skupine. "To se ni zgodilo čez noč. Če bi prišla in naletela na takšen nered, bi jih nemudoma vrgla ven in poklicala policijo," je še bila jasna v svojem zapisu.