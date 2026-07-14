Poletja ni treba iskati daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Ko se morje, mediteransko sonce in popolno udobje združijo na enem mestu, nastane prostor, kjer si želite, da se poletje nikoli ne konča. V St. Bernardin resortu Portorož letos novo zgodbo začenja popolnoma prenovljena Plaža Istriana – sodobna obmorska oaza, zasnovana za brezskrbne poletne dni vseh generacij. Elegantni paviljoni, udobni ležalniki, naravna senca, bazeni z morsko vodo, urejen dostop do morja, kulinarična ponudba in sproščeno mediteransko vzdušje ustvarjajo enega najprivlačnejših kotičkov slovenske Obale.

Foto: Sava Turizem

Nova obmorska oaza, kjer boste želeli preživeti ves dan

Nova Plaža Istriana ni le prenovljena plaža – je povsem nova poletna destinacija znotraj St. Bernardin resorta Portorož. Tukaj se dan začne z vonjem po morju in skodelico jutranje kave, nadaljuje s kopanjem v morju ali bazenih z morsko vodo in sproščanjem pod elegantnimi paviljoni ter se konča ob koktajlu, medtem ko sonce počasi tone za obzorje.

Prostrane zelene površine z obilico naravne sence vabijo k brezskrbnemu poležavanju, sodobni ležalniki in senčniki pa poskrbijo za popolno udobje. Tisti, ki si želijo še nekaj več zasebnosti, bodo navdušeni nad elegantnimi paviljoni z oblazinjenimi ležalniki, kjer lahko dan mineva v popolnem miru – ob pogledu na morje in z možnostjo strežbe hrane ter pijače neposredno do ležalnika.

Foto: Sava Turizem

Družine bodo navdušene nad varnim prodnatim dostopom v morje, ki je primeren tudi za najmlajše, novim otroškim igriščem ter bazenom z vodnimi igrali, kjer otroškega smeha ne zmanjka. Plažo dopolnjujejo sodobne prhe ter prijeten beach bar s koktajli, osvežilnimi pijačami in lahkimi mediteranskimi jedmi, zaradi katerih boste tam z veseljem ostali od jutra do večera.

Najlepše pri vsem? Gostje Hotela Vile Park Premium imajo vstop na Plažo Istriana ter v bazene z morsko vodo že vključen v ceno bivanja. Izberite oddih po svoji meri in ugotovite, zakaj poletja res ni treba iskati daleč, saj vas najlepši poletni dnevi čakajo na slovenski Obali! Ne zamudite priložnosti in ujemite še zadnje proste sobe v poletnih terminih !

Foto: Sava Turizem

Hotel Vile Park Premium – najbližje novi Plaži Istriana

Če sanjate o sproščenih družinskih počitnicah tik ob morju, boste v Hotelu Vile Park Premium našli vse, kar potrebujete za brezskrben poletni oddih. Prenovljene sobe, navdihnjene z istrskim slogom, prijetno mediteransko vzdušje in neposredna bližina nove Plaže Istriana ustvarjajo popolno izhodišče za dneve, polne sonca, kopanja in skupnih doživetij.

Otroci bodo navdušeni nad igrišči, bazeni in številnimi animacijskimi programi, odrasli pa bodo uživali v sproščenih trenutkih ob morju, dolgih večernih sprehodih ter prijetnih kotičkih resorta. Vse je le nekaj korakov stran – od jutranjega skoka v morje do večernega koktajla ob sončnem zahodu.

Poletje v St. Bernardin resortu Portorož zato ni le oddih. Je občutek brezskrbnosti, ki ga ustvarjajo morje, mediteranski utrip in nova Plaža Istriana – prostor, kjer nastajajo najlepši poletni spomini.

Foto: Sava Turizem