Klakočar Zupančič gre z najvišjim poslanskim nadomestilom na lokalne volitve

Medtem ko med novimi funkcionarji najvišjo plačo v državnem zboru prejemata podpredsednik Franc Križan, ki je tudi najstarejši poslanec, in predsednik DZ Zoran Stevanović, je najvišje poslansko nadomestilo dobila nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki se jeseni podaja na lokalne volitve v Ljubljani. To je razvidno iz podatkov o julija izplačanih plačah funkcionarjem in nadomestil nekdanjim funkcionarjem, ki so nam jih posredovali iz državnega zbora. Plače novih poslank in poslancev so zaradi reforme o funkcionarskih plačah, ki jo je uzakonila prejšnja vlada Roberta Goloba, od junija za od 11 do 13 odstotkov višje, medtem ko se nadomestila poslancem niso zvišala.

Kot je razvidno iz podatkov, je za junij najvišjo plačo prejel poslanec stranke Demokrati Franc Križan, ki opravlja delo podpredsednika državnega zbora, je pa tudi najstarejši med vsemi poslanci. Prejel je 8.365,38 evra bruto osnovne plače. Za njim je predsednik DZ Zoran Stevanović (Resni.ca), ki je junija prejel 7.665,19 evra bruto.

Za primerjavo: nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je za marec, zadnji mesec prejšnjega parlamentarnega sklica, prejela 6.531,67 evra bruto plače. Ker se ji na volitvah ni uspelo prebiti v parlament, je zaprosila za poslansko nadomestilo, ki znaša 5.453,05 evra bruto. Ker je bila poslanka le en mandat, je do nadomestila upravičena največ pol leta. Je pa Klakočar Zupančič pred kratkim napovedala, da se z Antonom Ropom jeseni s skupno listo podajata na lokalne volitve v Ljubljani. Kdo bo njihov županski kandidat, še nista razkrila.

Da bo kandidiral za ljubljanskega župana, je danes napovedal tudi poslanec Luka Mesec, sicer nekdanji minister za delo, ki je za junij prejel plačo v višini 5.012,64 evra bruto.

Koliko so prejele vodje poslanskih skupin in nekdanji premier?

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je junija prejel 5.871,06 evra bruto, vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec 6.873,34 evra bruto, vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj 6.475,11 evra bruto, vodja poslanske skupine SD Meira Hot 6.294 evra bruto, vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj 3.607,92 evra bruto, vodja poslanske skupine Levica Asta Vrečko 4.837,04 evra bruto in vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot 6.097,92 evra bruto.

Nekdanji predsednik vlade Robert Golob je za junij prejel plačo v višini 4.547,63 evra bruto, medtem ko je zadnjo plačo v vlogi premierja prejel maja, ta pa je znašala 6.872,40 evra bruto.

Plače vseh poslancev si oglejte v spodnji tabeli:

Poslanska nadomestila prejema 18 nekdanjih poslancev

Poleg Klakočar Zupančič poslanska nadomestila prejema še 17 nekdanjih poslancev, ta pa znašajo 80 odstotkov njihove zadnje bruto plače. Njihova nadomestila se gibljejo med 1.700 in 4.500 evrov bruto.

Nekdanji poslanec SD Jani Prednik, ki je zaradi obtožb nekdanje partnerke o nasilju oktobra lani odstopil s položaja, prejema nadomestilo v višini 4.161,54 evra bruto. Nekdanja poslanka SDS Eva Irgl prejema 3.807,52 evra bruto, nekdanji poslanec SD Jonas Žnidaršič 3.797,8 evra bruto, nekdanji poslanec SDS Andrej Hoivik 3.501,56 evra bruto, Miha Kordiš pa 3.410,7 evra bruto.

Skupno je pri julijskem izplačilu za junij šlo 515.804,89 evra bruto, za nadomestila pa 66.693,55 evra bruto.

Kdo vse prejema poslanska nadomestila in koliko znašajo, preverite v spodnji tabeli:

Kot rečeno, so plače novih poslank in poslancev zaradi reforme o funkcionarskih plačah, ki jo je uzakonila prejšnja vlada Roberta Goloba, za od 11 do 13 odstotkov višje od prejšnjega sklica, do leta 2028 pa sledijo še trije dvigi. Nadomestila nekdanjim poslancem se medtem niso zvišala.