Slovenski odbojkarji bodo ob 13. uri odigrali prvo tekmo zadnjega turnirja rednega dela lige narodov. V Beogradu, kjer Slovenci potrjujejo vstopnico za zaključni turnir osmerice na Kitajskem, jim bodo nasproti stal Nemci. Slovenska zasedba, ki bo v Srbiji igrala oslabljena, v turnir vstopa s četrtega, nemška z desetega mesta.

Začenjajo se zadnji turnirju rednega dela lige narodov. Gostijo jih Beograd, Osaka in Illinois. Slovenski odbojkarji igrajo v Srbiji, kjer jih zgodaj popoldan čakajo Nemci, nato sledi dan premora in tri tekme v treh dneh: z Iranom, Turčijo in za konec v nedeljo ob 20. uri še s Srbijo.

Vse ekipe so na svetovni lestvici za Slovenci, ki po prvih dveh turnirjih v Linyiju in Ljubljani na lestvici lige narodov s šestimi zmagami in dvema porazoma zasedajo četrto mesto. Prvi so Japonci, ki so še brez poraza, na drugem in tretjem mestu pa so Američani in Poljaki s po šestimi zmagami, a višjim številom točk od slovenske zasedbe. Nemci so na osmih tekmah štirikrat zmagali in štirikrat izgubili, kar jih trenutno uvršča na deseto mesto in so še vedno v igri za napredovanje. Kitajci imajo kot gostitelji zaključnega turnirja mesto že zagotovljeno, tako da je prostor še za sedmerico.

Zasedba Fabia Solija v Beogradu ni popolna. Zaradi poškodb reprezentanci ne bosta mogla pomagati Jani Kovačič in Tonček Štern. Medtem ko bo Kovačič rehabilitacijo opravljal v Ljubljani, se bo Štern ekipi pridružil jutri, a tekem v Beogradu ne bo igral, so sporočili iz OZS. Med sezono sta se s težavami ubadala tudi najbolj izkušena člana reprezentance, kapetan Tine Urnaut je izpustil prvi turnir, Alen Pajenk pa je izpustil zaključek zadnje tekme v Stožicah.

"Po mojem mnenju je pred nami precej težek turnir, še posebej, ker se zavedamo, da imamo možnost uvrstiti se v finale. Ampak bolj kot to, je pomembno, da imamo jasno predstavo, kaj potrebujemo, da dosežemo finale in kaj moramo vsak dan posebej za to narediti, še posebej na tekmi proti Nemčiji. Čaka nas dvoboj z zelo dobro ekipo. V tem trenutku imajo namreč tudi tekmeci še vse možnosti, da se uvrstijo v finale, zato bo zelo zanimivo videti, kako se bo jutri odzvala ekipa. V preteklosti smo imeli dobre trenutke, a tudi trenutke, ko naša raven ni bila takšna, kakršno smo želeli. Zato bo zares pomembno, da vemo, kaj moramo početi na igrišču. Igrati moramo najbolje, kar je mogoče. Ni potrebno, da smo perfektni, a vemo, kaj potrebujemo za dvoboj z Nemčijo in da naredimo prvi korak proti finalu," je pred današnjo tekmo dejal Soli.

Spored se začenja v Osaki, kjer se za uvod merijo Kanadčani in Argentinci, zgodaj popoldan pa bodo na delu tudi neporaženo Japonci, ki se bodo pomerili s svetovnimi prvaki Italijani.