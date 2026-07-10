Največ poguma v gorah včasih zahteva odločitev, da se obrneš #video

Na družbenih omrežjih je vse videti preprosto. Fotografija razgleda, nekaj korakov po grebenu, nasmeh na vrhu in zapis o nepozabnem dnevu v gorah. A med fotografijo na zaslonu in varno izvedeno turo je pogosto veliko več, kot si predstavljamo. "Največja napaka manj izkušenih obiskovalcev gora je napačna priprava na turo," opozarja Luka Kovačič, gorski vzdržljivostni športnik in mednarodni planinski vodnik z licenco UIMLA. Po njegovih besedah se varna tura začne že doma – pri izbiri primernega cilja, preverjanju vremenske napovedi, razmer na poti in predvsem pri izbiri opreme.

Kako se torej pripraviti na visokogorsko turo? Kaj mora biti vedno v nahrbtniku? Zakaj družbena omrežja niso najboljši vodnik pri izbiri cilja? In zakaj se tudi izkušeni gorniki pogosto obrnejo še pred vrhom? O tem smo se pogovarjali z Luko Kovačičem, ki velik del leta preživi v gorah – kot športnik, vodnik in navdušen obiskovalec visokogorja.

Planinski čevelj ni modni dodatek, je edini stik s podlago

Ko govorimo o opremi za v gore, večina najprej pomisli na nahrbtnik, jakno ali morda pohodne palice. Luka Kovačič pa opozarja, da je najpomembnejši kos opreme precej bližje tlom. "Planinski čevelj je edini stik med nami in podlago. Zato je njegova izbira ena najpomembnejših odločitev pred odhodom v gore." Kot pojasni, ni univerzalnega planinskega čevlja, ki bi bil primeren za vse ture. Izbira je odvisna predvsem od tega, kam se odpravljamo. Za lažje pohode in dobro urejene poti bodo pogosto zadostovali lažji pohodniški modeli, medtem ko zahtevnejši visokogorski teren zahteva robustnejši čevelj z več opore in zaščite.

Izbira planinskega čevlja je odvisna predvsem od cilja – lažje poti zahtevajo drugačno obutev kot visokogorje. Foto: Bojan Puhek

Pomemben del čevlja je podplat. Tako, kot so pri avtomobilu ključne pnevmatike, je pri planinskem čevlju ključnega pomena oprijem. Razlika se še posebej pokaže na mokrih skalah, blatnem terenu ali na tehnično zahtevnejših odsekih, kjer mora pohodnik zaupati vsakemu koraku. "Dober oprijem pomeni, da bomo stopili samozavestno in varno. To pride še posebej do izraza tam, kjer si zdrsa preprosto ne moremo privoščiti."

Pred nakupom si je zato smiselno vzeti čas in razmisliti, kakšne ture dejansko obiskujemo. Po mnenju sogovornika je ena najpogostejših napak prav ta, da ljudje izbirajo čevlje glede na videz ali priporočilo prijatelja, ne pa glede na svoje potrebe.

"Najprej se vprašajmo, kam bomo hodili. Če sami ne vemo, pa iskreno razložimo svoje načrte svetovalcu v trgovini. Tako bomo veliko lažje našli čevelj, ki bo ustrezal našim ciljem in ne ciljem nekoga drugega."

Izbira, ki olajša pripravo na pohod Ena največjih prednosti specializiranih trgovin je možnost primerjave različnih modelov in blagovnih znamk na enem mestu. V trgovinah INTERSPORT lahko pohodniki preizkusijo različne tipe pohodnih čevljev, nahrbtnikov in oblačil ter ob strokovnem svetovanju lažje izberejo opremo, ki bo najbolj ustrezala njihovim načrtom v gorah. Poiščite opremo za svoj naslednji izlet.

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Žulji lahko pokvarijo še tako lep dan v gorah

Za udobje med hojo je pomembna tudi izbira nogavic. "Žulji bodo pokvarili celotno turo. Zato moramo enako pozornost kot čevljem nameniti tudi nogavicam." Bombažne nogavice, ki jih pogosto nosimo v vsakdanjem življenju, za daljše pohode niso najboljša izbira. Ko se stopalo začne potiti, bombaž zadržuje vlago, nogavica postane mokra, trenje pa se poveča. Posledice so lahko žulji in občutek neudobja, ki lahko pokvari še tako lep dan v gorah.

"Novejši materiali omogočajo, da se nogavica lepo oprime stopala. Le-ta ne drsi po koži, ampak se premika skupaj z nogo, kar bistveno zmanjša možnost nastanka žuljev." Po njegovih izkušnjah je najboljša preventiva kombinacija pravilno izbranega čevlja, ustrezne velikosti in kakovostne nogavice. Kljub temu pa se lahko žulji pojavijo tudi najbolj izkušenim obiskovalcem gora. Takrat je najpomembnejše, da ukrepamo takoj. "Čevelj sezujemo, preverimo, kaj se dogaja, in težavo uredimo takoj. Žulji sami od sebe ne bodo izginili, običajno postanejo samo še večji."

Kaj mora biti vedno v nahrbtniku?

Težje stvari sodijo bližje hrbtu in nižje v nahrbtnik, pogosto uporabljena oprema pa na vrh oziroma v stranske žepe. Foto: Bojan Puhek

Obstajajo določeni kosi opreme, ki bi morali biti v nahrbtniku ne glede na dolžino ali zahtevnost ture. Nekateri jih nosijo zaradi lastne varnosti, drugi pa lahko nekoč pomagajo tudi komu drugemu na poti.

Prva pomoč Prva pomoč je eden od osnovnih kosov opreme, ki ga Luka Kovačič nikoli ne pušča doma. Ne le zaradi morebitnih poškodb, ki se lahko zgodijo nam, temveč tudi zato, ker lahko med potjo naletimo na nekoga, ki potrebuje pomoč. Foto: Bojan Puhek Dodatna oblačila Tudi če vremenska napoved obljublja sončen dan, se razmere v gorah lahko spremenijo zelo hitro. Dodaten topel sloj, vetrovka ali lahka puhovka lahko poskrbijo za bistveno več udobja, v neugodnih razmerah pa tudi za večjo varnost. Mobilni telefon Telefon s polno baterijo ostaja eden ključnih pripomočkov v gorah. Lahko pomaga pri orientaciji, spremljanju vremena ali klicu na pomoč, kadar ga potrebujemo. Naglavna svetilka Naglavna svetilka je še eden od podcenjenih kosov opreme. Poškodba, napačna ocena časa hoje ali zgolj daljši postanek lahko hitro pomenijo, da nas ujame mrak. Foto: Bojan Puhek Voda in hrana Količina tekočine in hrane mora biti prilagojena dolžini ter zahtevnosti ture. Pomanjkanje energije ali dehidracija lahko hitro vplivata na koncentracijo, ta pa je v gorah pogosto ključnega pomena.

Pomembno pa ni le, kaj imamo v nahrbtniku, ampak tudi, kako je oprema razporejena. Težje stvari sodijo bližje hrbtu in nižje v nahrbtnik, lažje ter pogosto uporabljene stvari pa na vrh ali v stranske žepe. Tako bo nahrbtnik stabilnejši, gibanje udobnejše, oprema, ki jo potrebujemo med hojo, pa vedno pri roki.

Instagram ni planinski vodnik

Danes veliko idej za izlete dobimo na družbenih omrežjih. Fotografija razgleda, atraktivna pot ali video z vrha lahko hitro vzbudijo željo, da bi se na isto turo odpravili tudi sami. Luka Kovačič pri tem opozarja, da moramo takšne objave vedno jemati z določeno mero previdnosti. "Družbena omrežja so odličen vir idej, niso pa dovolj za načrtovanje ture." Pomembno je namreč preveriti, kdaj je bila fotografija posneta, kakšne so trenutne razmere na poti in predvsem, kdo stoji za objavo.

Zato svetuje, da se pri izbiri ture ne primerjamo z drugimi, ampak predvsem sami s seboj. Pot, ki je bila včeraj izziv, je lahko dobra osnova za naslednji korak. Pot, ki vključuje jeklenice, zahtevne prehode ali daljše izpostavljene odseke, pa pogosto zahteva več znanja in izkušenj.

"Vedno stopnjujemo postopoma. Najprej lažje ture, potem nekoliko zahtevnejše. Tako nabiramo izkušnje in samozavest, hkrati pa ostajamo varni."

Predlog za izlet: Slemenova špica Če želite narediti korak naprej od povsem enostavnih planinskih poti, je Slemenova špica ena najlepših in najbolj priljubljenih tur v Julijskih Alpah. Pot se začne na prelazu Vršič in poteka po dobro označenih planinskih stezah. Zaradi razmeroma kratkega dostopa in zmerne zahtevnosti je priljubljena izbira za pohodnike, ki že imajo nekaj izkušenj in želijo spoznati visokogorski svet. Med potjo se odpirajo razgledi na okoliške vrhove, na cilju pa pohodnike pričaka eden najlepših pogledov na Jalovec, ki velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih gora. Kot poudarja Luka Kovačič, naj bo tudi pri izbiri takšnih ciljev vodilo postopnost. Izkušnje se nabirajo korak za korakom, prav vsak vrh pa je najlepši takrat, ko se z njega tudi varno vrnemo. Fotogalerija 1 / 13 / 13

Pred odhodom v gore preverite teh pet stvari

Dobra oprema je pomembna, a sama po sebi še ne zagotavlja varne ture. Sama priprava na pohod se začne že doma, še preden si nadenemo nahrbtnik. "Pred odhodom si vedno naredim kontrolni seznam. Ko odkljukam vse pomembne stvari, je verjetnost, da bo tura potekala varno, bistveno večja."

Na njegovem seznamu se vedno znajde naslednjih pet točk: Prvi korak je preverjanje vremena . Ne le, ali bo sončno ali oblačno, ampak tudi, kakšna je verjetnost neviht, kako močan bo veter in kakšne temperature nas čakajo na cilju.

. Ne le, ali bo sončno ali oblačno, ampak tudi, kakšna je verjetnost neviht, kako močan bo veter in kakšne temperature nas čakajo na cilju. So poti odprte? Potekajo kje vzdrževalna dela? So na višjih legah še prisotna snežišča? Vse to lahko pomembno vpliva na zahtevnost ture in opremo, ki jo bomo potrebovali.

Potekajo kje vzdrževalna dela? So na višjih legah še prisotna snežišča? Vse to lahko pomembno vpliva na zahtevnost ture in opremo, ki jo bomo potrebovali. Je pot do izhodišča dostopna? Zaprta cesta, polno parkirišče ali omejen dostop do izhodišča lahko pomenijo precej drugačen začetek dneva, kot smo si ga zamislili.

Zaprta cesta, polno parkirišče ali omejen dostop do izhodišča lahko pomenijo precej drugačen začetek dneva, kot smo si ga zamislili. Ocenimo okviren čas hoje , višinsko razliko in zahtevnost poti. Tako bomo lažje predvideli, koliko hrane, pijače in opreme potrebujemo ter ali je izbrani cilj primeren našim sposobnostim.

, višinsko razliko in zahtevnost poti. Tako bomo lažje predvideli, koliko hrane, pijače in opreme potrebujemo ter ali je izbrani cilj primeren našim sposobnostim. Poleti je zgodnji začetek eden najpomembnejših dejavnikov varne ture.

Čeprav je bil dan vroč, so nas na nekaterih delih poti proti Slemenovi špici pričakale zaplate snega. V praksi smo tako občutili pomen primerne opreme in dodatnega toplega sloja v nahrbtniku. Foto: Bojan Puhek

Ko so vse te točke preverjene, je čas za odhod. A tudi takrat velja eno od osnovnih pravil, ki ga Luka pogosto poudarja: gora se ne bo nikamor premaknila. Če razmere niso primerne, bo vrh tam tudi jutri.

Zakaj se tudi najbolj izkušeni gorniki včasih obrnejo pred vrhom?

V gorah pogosto govorimo o osvojenih vrhovih, redkeje pa o turah, ki se končajo nekaj sto višinskih metrov pod ciljem. Po mnenju Luke Kovačiča je prav sposobnost, da se pravočasno obrnemo, ena najpomembnejših lastnosti izkušenega gornika.

"Včasih prideš do točke, ko ugotoviš, da vrh danes ni prava odločitev. In takrat se moraš znati obrniti."

Razlogov za to je lahko več. Vreme se lahko začne slabšati hitreje, kot smo pričakovali. Dan se preveša v večer, do vrha pa je še vedno predolga pot. Lahko se pojavijo težave z opremo, utrujenost ali pa ugotovimo, da je teren zahtevnejši, kot smo ocenili doma.

Takšne odločitve niso vedno lahke. Luka Kovačič svetuje, da med turo ves čas spremljamo dogajanje okoli sebe in poslušamo svoje telo. Če se počutimo slabo, če smo utrujeni ali če se razmere začnejo hitro spreminjati, je veliko bolj odgovorno obrniti in poskusiti znova ob drugi priložnosti. "Noben drug ne ve, kako se počutimo. Nihče drug ne more oceniti naših sposobnosti bolje kot mi sami."

Enako velja tudi v primeru, ko zaidemo s poti. Prvi korak naj bo vedno ta, da se ustavimo in preverimo situacijo. Če imamo zemljevid ali navigacijo, se poskušamo locirati oziroma vrniti na zadnje mesto, kjer smo bili prepričani, da smo na pravi poti. Če nismo več prepričani, kje smo, ali se nahajamo na nevarnem terenu, pa poudarja, da nas ne sme biti strah ali sram poklicati na pomoč. "Veliko bolje je pravočasno poklicati in vprašati za nasvet, kot pa vztrajati v napačni smeri in si nakopati resne težave."

Morda se prav v tem skriva najpomembnejša lekcija visokogorja. Cilj ni vrh za vsako ceno. Cilj je, da se domov vrnemo varno in z željo, da se v gore kmalu spet vrnemo.

Gore so prostor, ki si zasluži spoštovanje

Z vrha Slemenove špice se odpre eden najbolj prepoznavnih razgledov v Julijskih Alpah, z mogočno silhueto Jalovca v ospredju. Foto: Bojan Puhek

Planinske poti uporabljajo številni obiskovalci, hkrati pa so gore življenjski prostor številnih živali in rastlin. Zato je pomembno, da poleg lastne varnosti poskrbimo tudi za odgovorno ravnanje v naravi. To pomeni, da hodimo po označenih poteh, spoštujemo morebitne zapore, za seboj ne puščamo odpadkov in se izogibamo nepotrebnemu hrupu. Prav tako je pomembno, da pazimo na svoje ravnanje na zahtevnejših terenih. Nepazljivo proženje kamenja lahko hitro ogrozi druge obiskovalce, ki hodijo pod nami.

Dobra planinska etika ni zapletena. Gre predvsem za spoštovanje ljudi, narave in okolja, v katerem se gibamo. "Če bomo spoštovali pravila in naravo okoli sebe, bomo lahko vsi še dolgo uživali v tem, kar imamo doma."