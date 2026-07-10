Prvi finalist teniškega grand slama v Wimbledonu je drugi nosilec Alexander Zvarev, ki je v popoldanskem polfinalu s 7:6, 6:2, 6:4 premagal novega ljubljenca britanskega občinstva Arthurja Feryja. Nekaj po 17. uri bo Novak Đoković nadaljeval z lovom na zgodovinski mejnik (25. grand slamov), proti prvemu igralcu sveta Janniku Sinnerju.

Velika pozornost je usmerjena v drugi polfinale, kjer igrata Novak Đoković in Jannik Sinner. Italijan je dobil pet od zadnjih šestih medsebojnih dvobojev – in prav lani sta igrala v polfinalu Wimbledona, ko je gladko slavil Sinner. A ne pozabimo, da je srbski tenisač januarja na OP Avstralije pokazal, da ga nikoli ne gre odpisati, ko je po petih nizih premagal trenutno prvega igralca sveta. Đoković lovi rekordni, 25. naslov na turnirjih za grand slam.

Arthur Fery Foto: Reuters V prvem polfinalnem dvoboju je igral domačin Arthur Fery. Pred začetkom turnirja mu nihče ni pripisoval večjih možnosti za uspeh, a se je senzacionalno prebil med najboljše štiri in postal junak britanskih navijačev. A so bila njihova srca v polfinalu hitro strta. Drugemu nosilcu Alexandru Zverevu, ki je zmagi na OP Francije v izjemni formi, se je dostojno upiral le v prvem nizu. Dvoboj je bil odločen v dveh urah in 15 minutah, ko je Nemec zmagal s 7:6, 6:2, 6:4 in se prvič uvrstil v finale Wimbledone.

Pred tem Nemec nikoli ni posegel višje od osmine finala (deseti nastop). Postal je šele 13. igralec v odprti eri tenisa (od 1968), ki se je uvrstil v finale vseh štirih turnirjev za grand slam. V ponedeljek bo drugi na lestvici ATP. Britanec pa še nikoli ni na grand slamu posegel višje od drugega kroga. Za največji uspeh v karieri bo bogato nagrajen, saj bo za polfinalni nastop prejel nekaj več kot 1,05 milijona evrov, pred tem je v celotni karieri zbral za 772.000 evrov. Obenem bo na ponedeljkovi računalniški lestvici pridobil 78 mest in bo najvišje v karieri na 36. mestu.

Arthur Fery in Alexander Zverev Foto: Reuters Triindvajsetletni Fery se je po živčnem začetku v prvem nizu dobro kosal z Nemcem. Po hitri prednosti Zvereva je z brejkom vzpostavil ravnotežje, nato pa v podaljšani igri ni imel nobenih možnosti proti drugemu nosilcu. Osvojil ni niti točke. V nadaljevanju je Zverev dvignil ritem, medtem ko je Britancu na največjem odru pred polnimi tribunami osrednjega igrišča vendarle zmanjkovalo moči. Z dvojnim odvzemom servisa je Nemec drugi niz hitro končal s 6:2, v tretjem pa je z odločilnim brejkom v tretji igri nato dvoboj prepričljivo končal po dveh urah in 14 minutah.

"To je grand slam, na katerem sem se vselej najbolj mučil, kar naenkrat pa mi je tu uspelo priti v finale. Ponosen sem nase in na svojo ekipo," je dejal 29-letni Zverev. "Moram čestitati Arthurju, je izjemen igralec in tudi v prihodnosti bo stalni član naše turneje. To je najbrž šele začetek njegove uspešne kariere. Obenem moram dodati, da je vladalo izjemno vzdušje, občinstvo je bilo tako zelo pošteno, čeprav vem, da je 99,99 odstotka ljudi navijalo zanj."