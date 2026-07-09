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Avtor:
M. T.

Četrtek,
9. 7. 2026,
19.58

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Rusija Ukrajina Nato

Četrtek, 9. 7. 2026, 19.58

1 ura, 8 minut

Putin je besen kot ris: Obstaja velika verjetnost, da bo šel do konca

Avtor:
M. T.

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Vladimir Putin | Uspešni ukrajinski zračni napadi na rusko kritično infrastrukturo so v zadnjih mesecih močno razbesneli ruskega predsednika Putina, je za tiskovno agencijo Reuters še povedal eden od virov v Moskvi. Tudi to naj bi bil eden od glavnih razlogov, zakaj je Putin še toliko bolj odločen, da Ukrajini pošlje silovit odgovor. | Foto Reuters

Uspešni ukrajinski zračni napadi na rusko kritično infrastrukturo so v zadnjih mesecih močno razbesneli ruskega predsednika Putina, je za tiskovno agencijo Reuters še povedal eden od virov v Moskvi. Tudi to naj bi bil eden od glavnih razlogov, zakaj je Putin še toliko bolj odločen, da Ukrajini pošlje silovit odgovor.

Foto: Reuters

Zelo verjetno je, da bo ruski predsednik Vladimir Putin v prihodnjih mesecih močno zaostril napade na Ukrajino, izključena pa ni niti možnost ruskih vojaških operacij onkraj meja Ukrajine, so za tiskovno agencijo Reuters povedali dobro obveščeni viri iz Moskve.

Navedbe virov tiskovne agencije Reuters – eden od njih naj bi se celo redno udeleževal srečanj, na katerih je prisoten ruski predsednik –, so tako v popolnem nasprotju z nedavnimi izjavami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je po telefonskem pogovoru s Putinom zatrjeval, da je ruski predsednik pripravljen na mir in da je končna rešitev konflikta z Ukrajino bližje, kot si javnost morda predstavlja.

Putin želi – ne, zahteva, da Rusija do konca leta zavzame Donbas

Domnevna velika verjetnost, da Rusija po ukazu Vladimirja Putina močno zaostri napade na Ukrajino, tako bolj sovpada z nedavnim poročanjem, da je ruski predsednik prepričan, da lahko Rusija še pred iztekom leta 2026 prevzame nadzor nad celotno regijo Donbas. Rusija si jo je leta 2022 že priključila v celoti, a njene dele še vedno nadzoruje ukrajinska vojska.

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Ruski predsednik Vladimir Putin je junija sicer tudi zavrnil predlog ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za srečanje in prekinitev ognja. Rusija oziroma Putin namreč ne odstopata od pogojev za sklenitev mirovnega sporazuma, ki pa se drastično razlikujejo od ukrajinskih.

Putin je vedno bolj jezen

Uspešni ukrajinski zračni napadi na rusko kritično infrastrukturo so v zadnjih mesecih obenem močno razbesneli ruskega predsednika Putina, je za tiskovno agencijo Reuters še povedal eden od virov v Moskvi. Tudi to naj bi bil eden od glavnih razlogov, zakaj je Putin še toliko bolj odločen, da Ukrajini pošlje silovit odgovor.

Vladimir Putin in Volodimir Zelenski leta 2019. To je bilo njuno edino srečanje, odkar je Zelenski predsednik Ukrajine. | Foto: Reuters Vladimir Putin in Volodimir Zelenski leta 2019. To je bilo njuno edino srečanje, odkar je Zelenski predsednik Ukrajine. Foto: Reuters

V krogih ruskih vojaških strokovnjakov in političnih komentatorjev se v zadnjem času omenja tudi možnost ruskih napadov na cilje onkraj meja Ukrajine, denimo na vojaške baze zveze Nato ali druge kritično pomembne oziroma strateške točke, kar so opazili tudi v zvezi Nato, še izpostavlja Reuters.

Potencialne tarče bi lahko bile Natove postojanke na Baltiku ali v Romuniji oziroma evropske tovarne, ki proizvajajo komponente za ukrajinske brezpilotne letalnike.

A po mnenju predstavnikov zveze Nato je še bolj verjetno, da bi Rusija uporabila tako imenovane taktike hibridnega vojskovanja in z netenjem posamičnih incidentov, ki so se že dogajali, poskusila vpeljati razdor znotraj zveze Nato. 

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