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Avtor:
Sa. B.

Petek,
19. 6. 2026,
7.19

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
Mihael Zupančič Ministrstvo za pravosodje sodstvo Litijska cesta Dominika Švarc Pipan

Petek, 19. 6. 2026, 7.19

12 minut

Minister Zupančič pokazal, kako je videti stavba na Litijski #video

Avtor:
Sa. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Novi minister za pravosodje Mihael Zupančič si je ogledal sporno stavbo na Litijski cesti v Ljubljani, ob videnem pa je bil šokiran. Posnetek, ki ga je objavil na družbenem omrežju Facebook, po njegovih besedah pove veliko, a stanje je v resnici še slabše, je zapisal. Ob tem je poudaril, da so na ministrstvu že začeli iskati rešitve za novo sodno sodbo, ki jo sodstvo potrebuje.

"Z ekipo ministrstva za pravosodje sem si ogledal stavbo na Litijski cesti 51, ki nas je davkoplačevalce stala 7,7 milijona evrov. Ocenite sami. Čeprav fotografije povedo veliko, je stanje v resnici še slabše. Manjkajoča parcela, odsotnost parkirnih mest in druge pomanjkljivosti – seznam je dolg," je pod posnetek zapisal pravosodni minister Mihael Zupančič.

Dodal je, da bodo z namenom, da si ustvarijo pravo sliko, obrnili vsak kos papirja in preverili vsako podrobnost. "Davkoplačevalci imamo pravico vedeti, kako je prišlo do tega fiaska. Medtem pa smo že zavihali rokave in začeli iskati rešitve za novo sodno stavbo, ki jo sodstvo potrebuje," je poudaril.

Odstop Dominike Švarc Pipan

Ministrstvo za pravosodje, ki ga je takrat vodila Dominika Švarc Pipan, je stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani leta 2023 kupilo za 7,7 milijona evrov, kasnejša cenitev pa je pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov. Opravljenih je bilo več revizij posla, ki so pokazale določene nepravilnosti. Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da je bilo 6,5 milijona evrov od skupnega zneska zagotovljenih s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, čeprav za takšno prerazporeditev ni bilo podlage.

Zaradi afere je takratna ministrica Švarc Pipan, ki j podpisala pogodbo za nakup stavbe, februarja 2024 odstopila. Menjave so se zgodile tudi v stranki SD, katere članica je bila. Klemen Žibert, ki naj bi posredoval pri nakupu stavbe, se je poslovil z mesta generalnega sekretarja stranke, na položaju predsednika pa je Matjaž Han nasledil Tanjo Fajon.

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