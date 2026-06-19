Boston se je "zaljubil" v Škote: Ko bodo odšli, bo to dan žalovanja

Z obračunom ZDA in Avstralije v skupini D se bo ob 21. uri začel današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu. Ob polnoči bo sledilo srečanje skupine C med Škotsko in Marokom, Brazilija se bo po osvojeni točki v prvem krogu tokrat pomerila s Haitijem, za konec dogajanja pa se bosta v zgodnjem sobotnem jutru srečala Turčija in Paragvaj.

Na prvi tekmi dneva se bosta v Seattlu pomerili ekipi, ki sta bili v prvem krogu zanesljivi. Američani so s 4:1 premagali Paragvaj, Avstralija pa je z 2:0 ugnala Turčijo. Selektor ZDA Mauricio Pochettino je pred tekmo poudaril, da bo morala njegova ekipa na velikem srečanju svetovnega prvenstva v Seattlu v petek slediti avstralski miselnosti, in dejal, da bodo Američani "morali verjeti na enak način, kot verjamejo oni", če želijo konkurirati Socceroosom. Pri Američanih ostaja odprto vprašanje, ali bo Christian Pulisic sploh lahko nastopil, kaj šele, da bi lahko zaigral v začetni postavi, potem ko se je poškodoval na srečanju s Paragvajem. Trener Pochettino kljub temu verjame v uspeh svoje ekipe. "Igrati moramo na robu črte, ne pa prestopati pravil. Poskušali bomo biti zelo blizu tej tanki črti, ki nam omogoča, da izkoristimo nekaj prednosti," je o agresivnosti še dodal Pochettino.

Christian Pulisic ima težave s poškodbo. Foto: Reuters

ZDA na Fifini lestvici zasedajo 17. mesto, Avstralija pa 27. To bo prva medsebojna tekma na svetovnem prvenstvu, sta pa se ekipi srečali že v štirih prijateljskih tekmah. ZDA so zmagale na zadnjih dveh junija 2010 in oktobra 2025.

Škoti znova z bučno podporo

Nočni spored bosta ob polnoči v Foxboroughu v Massachusettsu odprla Škotska in Maroko. Škoti so na prvi tekmi prvenstva s 1:0 premagali Haiti, a na nobenem velikem turnirju še niso zmagali več kot enkrat. Tokrat tudi zaradi podpore navijačev z imenom "Tartan Army", ki je v zadnjih dneh osvojila ZDA, verjamejo v uspeh. Maroko, ki je na prejšnjem prvenstvu igral v polfinalu, je za uvod z 1:1 remiziral z Brazilijo. Maroko lahko tukaj postavi nov rekord za najdaljši niz neporaženih tekem v skupinskem delu svetovnega prvenstva za afriško državo, saj si prizadeva za šesto tekmo brez poraza (2 zmagi, 3 remiji). To bo druga medsebojna tekma med ekipama, potem ko je Maroko v skupinskem delu svetovnega prvenstva leta 1998 zmagal s 3:0.

Maroko je v prvem krogu remiziral z Brazilijo. Foto: Reuters

V dobrem tednu dni so sicer navijači Škotske osvojili srce Bostona in njegovih prebivalcev. Ocenjuje se, da je mesto v obdobju pred dvema tekmama skupinskega dela škotske reprezentance obiskalo približno 50 tisoč škotskih navijačev. Devon Savage iz pivovarne Boston Beer, ki je lastnik pivnice Samuel Adams, je dejal, da je tartanska vojska izpraznila vse njihove zaloge. "Za primerjavo, od četrtka do nedelje so škotski navijači spili štirikrat več bostonskega lagerja, kot ga porabimo med tipičnim štiridnevnim prazničnim obdobjem, kot je 4. julij." Številni drugi lokalni pubi so prav tako poročali o rekordni prodaji, s čimer so presegli večje dogodke, kot sta Super Bowl in dan svetega Patrika. "Ko bodo Škoti odšli, bo to dan žalovanja. Zdaj ste del Bostona."

Foto: Reuters

Petkratni prvaki Brazilci si po osvojeni točki v prvem krogu ne smejo privoščiti spodrsljaja proti Haitiju v Philadelphii, saj bi vsaka izgubljena točka ogrozila njihov brezhibni rekord na vrhu skupinskega dela svetovnih prvenstev, ki ga zasedajo vse od leta 1982. Haiti se je odlično izkazal na svoji prvi tekmi svetovnega prvenstva po letu 1974, saj je v prvem krogu dosegel več strelov kot katerakoli druga ekipa v skupini C (15) in imel 22 dotikov z žogo v kazenskem prostoru nasprotnika. Te impresivne številke niso mogle preprečiti tesnega poraza z 0:1 proti Škotski, kar je bil njihov četrti zaporedni poraz v zgodovini svetovnih prvenstev in jih je postavilo v nevarnost, da postanejo šele četrta država, ki je izgubila prvih pet tekem na SP.

Zatem se bosta pomerila še Turčija in Paragvaj. Obe ekipi sta bili v prvem krogu neuspešni, zato se bosta v Santa Clari v Kaliforniji borili za prve točke na turnirju.

SP 2026, 9. tekmovalni dan:

19. junij, petek (+ še tri jutranje tekme):

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine C

Lestvica skupine D