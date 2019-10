[video: 60406 / ]

… leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca v Ljubljani v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002, ki sta ga gostili Japonska in Južna Koreja, gostila Švico in pred 9.000 navijači remizirala z 2:2.

Švicarji so z golom Kubilaya Türkyilmaza v 18. minuti vodili z 1:0, v 40. minuti pa je bil izključen Amir Karič in zdelo se je, da bo Slovenija ostala brez točk.

Kljub temu je ekipa Srečka Katanca najprej zabila gol v 44. minuti (Ermin Šiljak), a je v 66. minuti sledil nov šok in še drugi gol Türkyilmaza. V 79. minuti je Milenko Ačimovič zadel po lepi dvojni podaji z Zlatkom Zahovičem in postavil končni izid.

Na tej tekmi je zadnjič v izbrani vrsti nastopil Sašo Udovič (42 tekem/16 golov).

Reprezentanci je točka prišla še kako prav, saj je tiste kvalifikacije končala na drugem mestu v skupini 1, tri točke za Rusijo in točko pred Jugoslavijo. Katančeva četa je v dodatnih kvalifikacijah nato porazila Romunijo in se prvič uvrstila na svetovno prvenstvo.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1961 je v povratni tekmi finala nogometnega pokala velesejemskih mest Roma na Olimpijskem štadionu v Rimu pred 60 tisoč gledalci z 2:0 premagala Birmingham in s skupnim izidom 4:2 osvojila prestižno lovoriko.

Leta 1964 je nogometna reprezentanca Maroka v Tokiu proti Madžarski izgubila z 0:6, kar je še vedno njen najhujši poraz.

Leta 1978 je v kvalifikacijski tekmi za evropsko nogometno prvenstvo leta 1980 Grčija z 8:1 premagala Finsko. To je še vedno najvišja reprezentančna mednarodna zmaga v zgodovini grškega nogometa.

Leta 1995 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 pred domačimi navijači v Ljubljani premagala Ukrajino s 3:2 pod vodstvom Zdenka Verdenika. Ukrajinci so po prvem delu igre vodili že z 2:0, nato pa sta vajeti v svoje roke vzela Zlatko Zahovič in Sašo Udovič, ki je zabil dva gola (drugega in odločilnega v 89. minuti), ter Slovenijo popeljala do odmevne zmage.

Leta 1995 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 1998 odigrala še zadnjo tekmo in v Ljubljani pred deset tisoč navijači izgubila z 1:3. Edini gol za Slovenijo je zabil Zlatko Zahovič, zadnjič pa je na reprezentančni klopi sedel Zdenko Verdenik. Slovenija je v teh kvalifikacijah nastopila porazno in na osmih tekmah zabila zgolj štiri gole, osvojila pa le eno točko.

Leta 1995 je slovenska košarkarska reprezentanca v Celju izgubila kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo proti Češki z 81:82. To je bil njen zadnji poraz na uradni tekmi na domačih tleh.

Leta 1997 je hrvaška nogometna reprezentanca na štadionu za Bežigradom v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 1998 v Franciji s 3:1 ugnala Slovenijo. Zadeli so Davor Šuker, Zvonimir Soldo in Alen Bokšić, za Slovenijo je znižal Zlatko Zahovič. Slovenci so kvalifikacije končali z eno samo točko.

Leta 2003 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Bojana Prašnikarja v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 odigrala zadnjo tekmo rednega dela. V gosteh pri Cipru je remizirala z 2:2 – oba gola za Slovenijo je zabil Ermin Šiljak –, a se vseeno uvrstila v dodatne kvalifikacije, v katerih je pozneje izpadla proti Hrvaški.

Leta 2004 je plavalec Peter Mankoč na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Indianapolisu osvojil zlato medaljo na 100 metrov mešano (52,66). To je bila njegova druga zlata s svetovnih prvenstev, najboljši je bil že v Moskvi (2002). Tema je dodal tretjo v Manchestru (2008). V disciplini 100 metrov mešano je bil od leta 2009 do leta 2012 svetovni rekorder s časom 50,76.

Leta 2005 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 21 let leta 2006 doma premagala Škotsko s 3:0. Dvakrat je za domače zadel Dalibor Stevanovič, enkrat pa so si gostje zabili gol kar sami. S tremi točkami je Slovenija v skupini 5 osvojila drugo mesto in se uvrstila v dodatne kvalifikacije.

Leta 2006 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 gostovala pri Belorusiji v Minsku in izgubila z 2:4. Slovenci so po golih Klemna Lavriča in Boštjana Cesarja po polčasu sicer vodili z 2:1, a nato v drugem delu igre povsem popustili, prejeli tri zadetke in na tretji tekmi kvalifikacij še drugič ostali praznih rok. Na tej tekmi je zadnjič v vlogi selektorja nastopil Branko Oblak (23 tekem: 6 zmag, 7 remijev, 10 porazov), saj ga je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Rudi Zavrl zamenjal z Matjažem Kekom.

Rodili so se:

1937 – nekdanji angleški nogometaš Bobby Charlton

1946 – nekdanji japonski telovadec Savao Kato

1969 – nekdanji slovenski nogometaš, zdaj športni direktor Nenad Protega

1969 – nekdanji italijanski telovadec Jury Chechi

1973 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Šantič