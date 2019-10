[video: 60348 / ]

… leta 2000 je pokojni alpinist in ekstremni smučar Davo Karničar, ki se je sredi letošnjega septembra smrtno ponesrečil pri podiranju drevesa na zasebnem zemljišču, pisal zgodovino.

Slabe tri tedne pred 38. rojstnim dnevom (2000) je kot prvi človek nepretrgano smučal z vrha Mount Everesta, najvišje gore na svetu (8.848 metrov) do baznega tabora.

"Rodil sem se, da bom smučal z Everesta," je nekoč dejal Karničar in s pomočjo velike skupine ljudi, ki je projekt pripravljala precej časa, sanje uresničil pred 16 leti. Na jasen in izjemno mrzel dan se je spustil z vrha mogočnega osemtisočaka in svoje smučarsko popotovanje končal slabih pet ur pozneje v baznem taboru na nadmorski višini 5.350 metrov.

"Dobil sem ogromno samozaupanja, pravzaprav kar neizčrpen vir samozaupanja, in to je čudovito," je Karničar o tem podvigu, ki mu je uspel kot prvemu Zemljanu, dejal v intervjuju za Sportal.

Zgodilo se je še:

Leta 1917 je norveška nogometna reprezentanca v Köbenhavnu izgubila proti Danski z 0:12, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1973 je nekdanji britanski dirkač Jackie Stewart še tretjič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v formuli 1.

Leta 1979 je po neuspeli vrnitvi v najkakovostnejšo hokejsko ligo NHL upokojitev napovedal šestkratni prvak lige NHL Frank Mahovlich.



Leta 1986 je vodstvo NHL kluba Detroit Red Wings za kapetana imenovalo Steva Yzermana, ki je kapetansko oznako nosil na več kot 1.300 tekmah.

Leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Srečka Katanca igrala kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2002 proti Luksemburgu v gosteh in zmagala z 2:1. Gola za Slovenijo sta zabila Zlatko Zahović in Željko Milinović.

Leta 2001 je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 zadnjič za nogometno reprezentanco Paragvaja zadel vratar Jose Luis Chilavert, ki je za Paragvaj v 74 tekmah prispeval kar osem zadetkov.

Leta 2006 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 v Celju pred tri tisoč gledalci gostila Luksemburg in pod vodstvom Branka Oblaka zmagala z 2:0. Gola sta prispevala Milivoje Novaković in Robert Koren.

Leta 2012 je francoski voznik relija Sebastien Loeb na reliju v Alzaciji s 75. karierno zmago predčasno osvojil naslov svetovnega prvaka, že devetega zaporednega.

Leta 2018 je selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek tudi uradno ni več trener Rijeke, so potrdili iz tega hrvaškega nogometnega prvoligaša. Kek se je po sobotni prvenstveni tekmi in porazu proti Gorici (1:2) poslovil od navijačev in na novinarski konferenci napovedal svoj odhod, so zapisali na spletni strani kluba.

Rodili so se:

1920 – pokojni angleški nogometaš Jack Rowley

1921 – pokojni belgijski nogometaš in trener Raymond Goethals

1938 – nekdanja teniška igralka Ann Jones

1952 – pokojni kanadski hokejist Jacques Richard

1956 – nekdanji kanadski hokejist Brian Sutter

1964 – nekdanji angleški nogometaš Paul Stewart

1972 – nekdanji nogometaš Novica Nikčević

1973 – nekdanji finski nogometaš Sami Hyypiä

1973 – nekdanji brazilski nogometaš Dida

1976 – španski motociklist, večkratni zmagovalec relija Dakar Marc Coma

1976 – nekdanji brazilski nogometaš Gilberto Silva

1976 – nekdanji argentinski nogometaš Santiago Solari

1982 – angleški nogometaš Jermain Defoe

1982 – nekdanji teniški igralec Robert Ginepri

1984 – danski nogometaš Simon Poulsen

1987 – ameriški teniški igralec Sam Querrey