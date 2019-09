Umrl je vrhunski alpinist Davo Karničar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okolici Kranja se je danes popoldne pri podiranju drevesa na zasebnem zemljišču na Jezerskem zgodila nesreča, v kateri je umrl vrhunski slovenski alpinist in ekstremni alpski smučar Davo Karničar. Bil je prvi Slovenec in prvi človek na svetu, ki je neprekinjeno smučal z vrha najvišje gore sveta Mount Everesta.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je pri žaganju višje drevo prelomilo in padlo na Karničarja, ta pa je na kraju nesreče umrl.

Pisal zgodovino slovenskega alpinizma

56-letni Davo Karničar je bil alpinist, alpinistični smučar, alpinistični inštruktor, gorski reševalec, učitelj in trener smučanja. Izhaja iz znane družine na Jezerskem, ki že dolga leta skrbi za Češko kočo na Spodnjih Ravneh. Od leta 1980 je opravil več kot 1.800 plezalnih vzponov, pristopov in strmih smučanj.

Foto: Klemen Korenjak

Z bratom Drejcem sta kot prva Slovenca smučala z osemtisočaka (z Anapurne, 8.091 m) in je prvi človek na svetu, ki je neprekinjeno smučal z vrha 8.848 metrov visokega Everesta (leta 2000). Presmučal je tudi vrhove vseh sedmih celin.

Uresničil svoje dolgoletne sanje

"Rodil sem se, da bom smučal z Everesta," je nekoč dejal Karničar in s pomočjo velike skupine ljudi, ki je projekt pripravljala precej časa, sanje uresničil pred 17 leti. Na jasen in izjemno mrzel dan se je spustil z vrha mogočnega osemtisočaka in svoje smučarsko popotovanje končal slabih pet ur pozneje v baznem taboru na nadmorski višini 5.350 metrov.

Foto: Osebni arhiv

"Dobil sem ogromno samozaupanja, pravzaprav kar neizčrpen vir samozaupanja, in to je čudovito," je Karničar o tem podvigu, ki mu je uspel kot prvemu Zemljanu, je pred časom dejal v intervjuju za Sportal.