Ameriški atlet Fred Kerley bo izpodbijal dopinški suspenz

Nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov Fred Kerley je začasno suspendiran. Po podatkih Komisije za integriteto športnikov (AIU) pri krovni svetovni atletski zvezi je 30-letni Američan kršil zahteve glede dopinškega nadzora. Sam je napovedal, da bo izpodbijal odločitev in da se ni namerno izogibal testiranju.

Američan Fred Kerley je preko družbenih omrežij napovedal, da bo izpodbijal obtožbe o namernem izogibanju dopinškim testom. Sam trdi, da ni ravnal malomarno in se namerno izogibal testiranjem. Ob tem je protidopinškega nadzornika obtožil, da si ta ni prizadeval po najboljših močeh, da bi ga našel na navedeni lokaciji, je zvezdnik zapisal v izjavi na družbenih omrežjih.

"Stojim za resnico. Iz spoštovanja do pravnega postopka se trenutno ne bom spuščal v podrobnosti. Lahko pa vam obljubim, da se bom močno boril za svoje ime, svojo kariero in svojo zapuščino," je sprinter zapisal na Instagramu.

"Že prej sem se soočil z nevihtami. Vsakič sem iz njih izšel močnejši. Tudi tokrat ne bo nič drugače," je prepričan atlet.

Kaotično leto za ameriškega atleta

Za Kerleyja je dopinški suspenz le zadnji od udarcev v kaotičnem letu, piše nemška tiskovna agencija dpa. Januarja so mediji poročali, da so ga med prepirom s policijo v Miami Beachu omamili z elektrošokom in aretirali.

Zvezdnik sprinta bo sicer izpustil septembrsko svetovno prvenstvo v Tokiu, saj ni nastopil v ameriških kvalifikacijah za SP. Foto: Reuters

Nekaj mesecev pozneje je bil spet v težavah z zakonom. Kot je maja poročalo več medijev, so Kerleyja začasno pridržali po burnem prepiru z bivšim dekletom.

Kerley je v svoji karieri osvojil tri zlate medalje na svetovnih prvenstvih - dvakrat v štafeti in pred tremi leti v Eugeneu na 100 metrov.

Na olimpijskih igrah v Tokiu je postal olimpijski podprvak, v Parizu leta 2024 pa je dodal še bron. Zvezdnik sprinta bo sicer izpustil septembrsko svetovno prvenstvo v Tokiu, saj ni nastopil v ameriških kvalifikacijah za SP.