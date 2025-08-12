Fred Kerley suspendiran zaradi izmikanja dopinškemu testu

Ameriškega atleta Freda Kerleyja, dobitnika srebrnega in bronastega odličja v teku na 100 metrov na zadnjih dveh olimpijskih igrah v Tokiu in Parizu, so začasno suspendirali, ker ni obvestil protidopinških uradnikov o lokaciji, na kateri se je nahajal, je sporočila neodvisna komisija za integriteto (AIU) Svetovne atletike.

Elitni športniki imajo stroge zahteve glede obveščanja protidopinških uradnikov o svojih lokacijah, na primer na treningih ali med potovanjem, in morajo vsak dan navesti čas in lokacijo, da bi izpolnili pravila glede nenapovedanih dopinških testov. Kerley tega ni storil, zato so ga suspendirali, poroča AFP.

Za svetovnega prvaka na 100 metrov je to le še ena od težav, ki ga pestijo letos. V začetku maja so ga po prepiru v uradnem hotelu za športnike, ki tekmujejo v "Grand Slam Tracku", aretirali v Miamiju, kjer se je januarja zapletel v spor s policijo zaradi tega, ker je bil njegov avtomobil parkiran blizu mesta kaznivega dejanja. V ločenem primeru je bil januarja tudi obtožen nasilja v družini.

Pred 14 dnevi je odpovedal svoj nastop na ameriškem prvenstvu in s tem tudi ostal brez možnosti, da bi na svetovnem prvenstvu v Tokiu branil naslov prvaka.

