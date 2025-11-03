Atletska dvoranska serija z rekordnim številom mitingov

Krovna atletska organizacija Svetovna atletika je objavila seznam dvoranskih mitingov za sezono 2026. Na vseh ravneh bo v koledarju skoraj 80 mitingov v 24 državah v Aziji, Evropski in Severni Ameriki, na najvišji zlati ravni bo osem mitingov. Prvi bo 24. januarja v Bostonu, zadnji pa 22. februarja v Torunu.

Dvoranska turneja se je s sedmih mitingov leta 2020 povečala na 77 za sezono 2025/26. Svetovna serija se bo začela 13. decembra v Bukarešti z mitingom ravni challenger, končala pa 12. marca v Uppsali na Švedskem z mitingom srebrne ravni.

Na zlati ravni pa bodo ob omenjenima mitingoma v Bostonu in Torunu še mitingi v New Yorku 1. februarja, Ostravi 3. februarja, Madridu 6. februarja, Karlsruheju 8. februarja, Beogradu 11. februarja in Lievinu 19. februarja.

Za dvoransko serijo bodo v 2026 pri ženskah šteli teki na 400 m, 1500 m in 60 m ovire, skok v višino in skok v daljino. Pri moški pa bodo šteli teki na 60 m, 800 m in 3000 m/5000 m, skok s palico, troskok in suvanje krogle.

Prvo mesto prinaša 10 točk, drugo sedem, tretje pet in četrto tri točke. Za vsakega tekmovalca bodo v skupni seštevek šli trije najboljši izidi.

Atlet z največ točkami v posamični disciplini bo na koncu turneje skupni zmagovalec in bo dobil približno 8700 evrov nagrade. Ob tem mu bodo dali še posebno povabilo za nastop na marčevskem dvoranskem svetovnem prvenstvu na Poljskem.

Na vsakem mitingu zlate ravni bo nagradni sklad za posamične discipline najmanj 6000 evrov.

