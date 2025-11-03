Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
15.12

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Svetovna atletika

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 15.12

1 ura, 32 minut

Skoraj 80 mitingov v 24 državah

Atletska dvoranska serija z rekordnim številom mitingov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dvoranska atletika, splošna, SP Nanjing 2025 | Šprinterji in špritnterke se bodo lahko to zimo v zaščitne blazine zaletavali na rekordnem številu dvoranskih mitingov. | Foto Guliverimage

Šprinterji in špritnterke se bodo lahko to zimo v zaščitne blazine zaletavali na rekordnem številu dvoranskih mitingov.

Foto: Guliverimage

Krovna atletska organizacija Svetovna atletika je objavila seznam dvoranskih mitingov za sezono 2026. Na vseh ravneh bo v koledarju skoraj 80 mitingov v 24 državah v Aziji, Evropski in Severni Ameriki, na najvišji zlati ravni bo osem mitingov. Prvi bo 24. januarja v Bostonu, zadnji pa 22. februarja v Torunu.

Dvoranska turneja se je s sedmih mitingov leta 2020 povečala na 77 za sezono 2025/26. Svetovna serija se bo začela 13. decembra v Bukarešti z mitingom ravni challenger, končala pa 12. marca v Uppsali na Švedskem z mitingom srebrne ravni.

Na zlati ravni pa bodo ob omenjenima mitingoma v Bostonu in Torunu še mitingi v New Yorku 1. februarja, Ostravi 3. februarja, Madridu 6. februarja, Karlsruheju 8. februarja, Beogradu 11. februarja in Lievinu 19. februarja.

Za dvoransko serijo bodo v 2026 pri ženskah šteli teki na 400 m, 1500 m in 60 m ovire, skok v višino in skok v daljino. Pri moški pa bodo šteli teki na 60 m, 800 m in 3000 m/5000 m, skok s palico, troskok in suvanje krogle.

Prvo mesto prinaša 10 točk, drugo sedem, tretje pet in četrto tri točke. Za vsakega tekmovalca bodo v skupni seštevek šli trije najboljši izidi.

Atlet z največ točkami v posamični disciplini bo na koncu turneje skupni zmagovalec in bo dobil približno 8700 evrov nagrade. Ob tem mu bodo dali še posebno povabilo za nastop na marčevskem dvoranskem svetovnem prvenstvu na Poljskem.

Na vsakem mitingu zlate ravni bo nagradni sklad za posamične discipline najmanj 6000 evrov.

Preberite še:

Sebastian Coe, Svetovna atletika
Sportal Mednarodni atletski zvezi ukradli poldrugi milijon evrov
atletika Svetovna atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.