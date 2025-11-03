Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
9.15

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

kraja Svetovna atletika Sebastian Coe

Mednarodni atletski zvezi ukradli poldrugi milijon evrov

Sebastian Coe, Svetovna atletika | Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je napovedal, da bodo povrnili vsa sredstva, ki jih lahko z uporabo vseh zakonskih sredstev. | Foto Guliverimage

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je napovedal, da bodo povrnili vsa sredstva, ki jih lahko z uporabo vseh zakonskih sredstev.

Foto: Guliverimage

Mednarodna atletska zveza je bila tarča sistematične kraje, ki sta jo izvedla dva zaposlena in pogodbeni svetovalec, so v izjavi za javnost sporočili iz Svetovne atletike. Krajo so pri krovni atletski organizaciji odkrili že v začetku leta. Vsega skupaj so krovno zvezo okradli za nekaj več kot 1,5 milijona evrov.

Eden od zaposlenih je zapustil organizacijo, še preden so odkrili krajo, pogodbo z drugim zaposlenim in s svetovalcem pa so pri Svetovni atletiki prekinili po notranji preiskavi. Primer so predali pristojnim sodnim organom v kazensko preiskavo, so sporočili iz krovne zveze.

Krajo denarja je odkril oddelek za finance med prvim letnim revizijskim postopkom pod novo ekipo finančnega vodstva.

V celotni organizaciji izvajajo niz okrepljenih notranjih finančnih nadzorov. Pri mednarodni zvezi pa so naročili tudi neodvisen forenzični računovodski pregled tega obdobja, s katerim želijo dopolniti lastno notranjo preiskavo.

Prvi mož Svetovne atletike: Preveč organizacij incidente pomete pod preprogo

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je o neprijetnih razkritjih finančnega nadzora dejal: "Žal se kraje v podjetjih in organizacijah dogajajo po vsem svetu in v vseh industrijskih sektorjih na različnih ravneh. Najpomembneje je, da jih prepoznamo, pregledamo, kako je lahko do njih prišlo, in nato uvedemo nove postopke in okrepljene kontrole, da zagotovimo, da se ne ponovijo. To smo tudi storili."

"Odločeni smo tudi, da bomo povrnili vsa sredstva, ki jih lahko z uporabo vseh zakonskih sredstev, ki jih imamo na voljo. Preveč organizacij takšne incidente pomete pod preprogo, kar storilcem omogoča, da nadaljujejo prevare in kraje v novih organizacijah. Mi nismo takšna organizacija," je poudaril Coe.

