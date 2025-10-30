Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Velika tatvina v svetovni zvezi

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Svetovna atletika je sporočila, da je odkrila sistematično krajo denarja organizacije, ki sta jo zagrešila dva zaposlena in pogodbeni svetovalec. Organizacija je v izjavi sporočila, da je tatvino, ki je v obdobju več let znašala nekaj več kot 1,5 milijona evrov, odkril njen finančni oddelek med prvim letnim revizijskim postopkom.

Eden od vpletenih zaposlenih je organizacijo zapustil, preden so tatvino odkrili, drugemu zaposlenemu in svetovalcu pa so po notranji preiskavi prekinili pogodbo.

Podrobnosti primera so za kazensko preiskavo predali pristojnim sodnim ter pravnim organom, je sporočila Svetovna atletika.

"Žal se korporativne tatvine dogajajo v organizacijah po vsem svetu in v vseh industrijskih sektorjih na različnih ravneh. Najpomembneje je, da jih prepoznamo, pregledamo, kako se je to zgodilo, in nato uvedemo nove postopke in okrepljene kontrole. S tem zagotovimo, da se to ne bi več ponovilo," je dejal predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe.

"Odločeni smo tudi, da bomo z vso močjo zakona povrnili vsa sredstva. Preveč organizacij takšne incidente prikrije in z omejenimi informacijami odpusti storilce, kar tem omogoča, da na novih delovnih mestih nadaljujejo svoje prevare. Mi tega ne bomo dopustili," je še dodal nekdanji odlični atlet.

kraja atletika
