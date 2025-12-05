Na Novi Zelandiji je moški pretekli teden v draguljarni poskusil odtujiti z diamanti okrašen obesek tako, da ga je pogoltnil. Po šestih dneh čakanja je novozelandska policija dragocen obesek s Fabergejevim jajcem uspela dobiti nazaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moški, osumljen kraje, naj bi dragocen obesek konec prejšnjega tedna pogoltnil v draguljarni v največjem mestu Auckland. Policija ga je pridržala, še preden je uspel pobegniti.

Moškega šest dni opazovali in obesek je naravno izločil

Novozelandska policija je nato danes sporočila, da je obesek uspešno dobila nazaj. Moškega so opazovali šest dni in čakali, da naravno izloči pogoltnjeni obesek.

Fabergejevo jajce s 60 belimi diamanti in 15 modrimi safirji

Osumljeni kraje je pogoltnil dragocen obesek s Fabergejevim jajcem, okrašen s 60 belimi diamanti in 15 modrimi safirji. Ko se ga odpre, se razkrije miniaturna hobotnica iz 18-karatnega zlata. Izdelek, katerega vrednost je ocenjena na dobrih 19 tisoč ameriških dolarjev (16.300 evrov), je navdihnil film o Jamesu Bondu iz leta 1983, naslovljen Octopussy.