Srbski državljan Djordje Vostinić, obtožen sodelovanja v ropu ljubljanske draguljarne Malalan leta 2016, kasneje pa zaradi pomanjkanja dokazov oproščen, je od države terjal 90.700 evrov odškodnine zaradi 537 dni pripora. Po neuradnih podatkih Dela se je z državo poravnal za okoli 20 tisoč evrov odškodnine.

Djordje Vostinić je bil obtožen, ker naj bi v draguljarni ukradel za pol milijona evrov ur.

Po ugotovitvah policije naj bi bili storilci drzne tatvine v draguljarni Malalan srbski državljani, eden od njih pa naj bi bil v času ropa našemljen v žensko. Petra Škora so Sloveniji pozneje izročili nemški organi, Vostinića, ki so ga poimenovali Rožnati panter, so prijeli po drugem ropu zlatarne v Ljubljani, medtem ko je Ivan Milovanović ostal na Interpolovi tiralici.

Fiasko ljubljanskega tožilstva

Kot piše Delo, se je rop desetletja sprevrgel v pravi fiasko ljubljanskega tožilstva. Škoro so najprej obtožili kraje vozila, s katerim naj bi čakal pajdaše na Grudnovem nabrežju in jih nato odpeljal do Vodic, kjer so zamenjali vozilo in pobegnili iz države. Tožilstvo ga je bremenilo tudi pomoči pri ropu. Zapletlo pa se je, ko je mestni redar na sodišču zatrdil, da je videl Škora teči proti vozilu, zaradi česar so tožilci spremenili obtožbo in ga poskušali dokazno umestiti med roparje.

Vostinić krivde ni priznal, zaradi pomanjkanja dokazov je bil oproščen

Pred sodnico Ireno Škulj Gradišar je nato sedel Vostinić, ki je bil medtem pravnomočno obsojen zaradi drugega ropa zlatarne. Krivde v primeru Malalan ni priznal. Analize DNK-sledi na macoli, najdeni na kraju ropa, so pokazale zgolj verjetno ujemanje. Ker strokovnjaki niso mogli potrditi, da sled nedvomno pripada njemu, je bil tudi v tem postopku oproščen.

Vostinić, ki ima za seboj več obsodb, med drugim za rop Zlatarne Celje, je na sodišču poudaril le, da ga na kraju dogodka ni bilo.