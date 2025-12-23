Radikalna poteza razočaranega Mihe Hrobata

Najboljši slovenski smukač Miha Hrobat je po skromnem izkupičku prejšnji konec tedna na tekmah v Val Gardeni sprejel radikalno odločitev. Prekinil je sodelovanje s češkim serviserjem Milošem Machytko. Po poročanju Sportkluba bo za njegove smuči po novem skrbel Boštjan Delalut, ki že deluje v okviru reprezentančne ekipe za hitri disciplini.

Miha Hrobat je že po sobotni tekmi napovedal, da je očitno čas za spremembe, zdaj pa je to tudi uresničil. Lani četrti najboljši smukač zime se je razšel s češkim serviserjem Milošem Machytko, ki očitno ni več izpolnjeval kriterijev za sodelovanje na tako visoki ravni.

"Analiza je pokazala, da je največja težava oprema"

"Sodelovanje s serviserjem ni bilo takšno kot lani. Z Milošem sva imela nekaj težav. Ne morem čakati na spremembe. Analiza je pokazala, da je največja težava prav oprema. Na delih, na katerih sem bil odvisen le od sebe, sem smučal korektno. Hkrati pa na startu nisem bil več prepričan o tem, kaj imam na nogah, nisem vedel, kaj pričakovati v zavojih. To se je nato poznalo. Zato verjamem, da je zamenjava serviserja prava odločitev," je pojasnil 30-letni Kranjčan, ki verjame, da je menjava serviserja prava odločitev.

Dejal je še, da je vseeno upal, da bosta težave rešila. "Najino lansko sodelovanje je bilo dobro. Letos je Miloš žal izgubil občutek za ostrino. Če serviser dvomi o sebi, se ponavljajo tudi druge napake," je ocenil Hrobat, ki po poročanju Sportkluba pričakuje tudi povratne informacije proizvajalca Atomic, kjer so že napovedali laboratorijsko analizo njegove opreme.

Spomnimo: Hrobat je v soboto po smukaški preizkušnji v Val Gardeni priznal, da z izkupičkom letošnje sezone ne more biti zadovoljen, in napovedal: "Treba se bo usesti, pogovoriti, morda bo treba narediti radikalno spremembo, bomo videli, kaj se bo zgodilo do naslednje tekme. Trenutno žal ne gre," je bil odkrit v prvi izjavi. "O spremembah še ne bi govoril, bom potem, če se bodo zgodile. Najbolj sem začuden nad zaostankom, ki je velik." Hrobatov izkupiček v Val Gardeni je bilo 28., 29. in 37. mesto.

Preberite še: