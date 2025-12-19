V Val Gardeni v Italiji je bil na sporedu še tretji moški superveleslalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. V četrtek je na smuku slavil švicarski as Marco Odermatt in z jubilejno 50. zmago na večni lestvici ujel italijansko legendo Alberta Tombo. Vse je kazalo na to, da bo na superveleslalomu začel lov na naslednjega na lestvici, slavnega Avstrijca Hermanna Maierja, ki se je upokojil s 54 zmagami. A po tem, ko je švicarski zvezdnik dolgo vodil, se je s štartno številko 29 predenj senzacionalno vrinil Čeh Jan Zabystran in poskrbel za prvo češko zmago na moških tekmah svetovnega pokala. Na najnižjo stopničko se je zavihtel Italijan Giovanni Franzoni. Miha Hrobat je po napaki končal na 28. mestu, Nejc Naraločnik je na 36. ostal brez točk, Martin Čater pa je odstopil.

Superveleslalom v Val Gardeni je ponudil prvovrstno senzacijo. Ko se je že zdelo, da bo izjemni Marco Odermatt vpisal svojo 51. zmago v karieri in je v ciljni areni po izjemni predstavi prejemal čestitke za zmago, tekme vseeno še ni bilo konec. V optimalnih razmerah, po otoplitvi je znova pritisnil mraz, meglo je zamenjalo sonce, so bili smučarji vse hitrejši.

Po nastopu s številko 29 se je na prvo mesto se je senzacionalno zavihtel Čeh Jan Zabystran, ki pred to tekmo nikoli ni bil boljši kot osmi. Zabystran je Odermatta ugnal za 22 stotink sekunde, tretji je bil Italijan Giovanni Franzoni, s 37 stotinkami zaostanka. Slovenski zahodni sosed je dosegel karierne premierne stopničke v svetovnem pokalu.

Zabystran, ki je do zmage prišel na svoji 57. tekmi v svetovnem pokalu, na 22. tekmi v superveleslalomu, se je z dosežkom pridružil olimpijski prvakinji v disciplini Ester Ledecki. Ta je v svetovnem pokalu doslej štirikrat zmagala, dvakrat na smukih in dvakrat na superveleslalomih, Šarka Strachova, z dekliškim priimkom Zahrobska, pa je pred njima blestela v tehničnih disciplinah. Foto: Reuters

Nasploh je tekma minila v znamenju majhnih zaostankov. Med deseterico se je s štartno številko 30 tako prebil tudi italijanski veteran Christof Innerhofer, ki je bil šesti, še mesto pred njim pa se je s številko 43 zavihtel Francoz Matthieu Bailet.

Hrobat: Čaka me analiza s serviserjem

Miha Hrobat, ki je osvojil 28. mesto, je denimo za tretjim Italijanom zaostal manj kot sekundo, kazalo pa je še mnogo bolje, a napaka pred tretjim merjenjem vmesnega časa mu je odnesla upanje na kaj več kot peščico točk.

"V zgornjem delu je bilo danes v primerjavi z včerajšnjim smukom zelo dobro, potem pa se je spremenila snežna podlaga in enostavno nisem imel nobenega oprijema," je imel po tekmi v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke Hrobat.

Miha Hrobat je storil napako, ki ga je oddaljila od boljše uvrstitve. Foto: Reuters

"Zdaj me čaka analiza s serviserjem, kaj se je zgodilo, ker je bilo, kot da ne bi imel robnika na smučeh, zato sem 'borbal', kako bom sploh prišel do cilja s čim manj težavami, žal je bila napaka, nisem mogel ostati v liniji. Je, kar je," je zmajeval z glavo Hrobat.

"Sem sposoben veliko več, upam, da mi bo oprema jutri bolj služila, ni konec sveta zaradi dveh slabih rezultatov, ne bom obupal," je še dejal.

Edina Slovenka z zmago na superveleslalomu v Val Gardeni je Ilka Štuhec (2018), najboljši slovenski dosežek na superveleslalomih na tem prizorišču pa z osmim mestom še vedno drži Jure Franko (1983).

Nejc Naraločnik in Martin Čater sta ostala brez točk v Val Gardeni. Foto: Aleš Fevžer

Nejc Naraločnik se s 36. mestom ni prebil med dobitnike točk, Martin Čater pa je odstopil že po prvem merjenju vmesnega časa.

V Val Gardeni bo v soboto še en smuk. Četrtkov je bil nadomestni za odpadlega, ki bi moral biti v Beaver Creeku v ZDA.

Val Gardena, superveleslalom, končni vrstni red: 1. Jan Zabystran (Češ) 1:24,86

2. Marco Odermatt (Švi) 1:25,08

3. Giovanni Franzoni (Ita) 1:25,23

4. Nils Allegre (Fra) 1:25,30

5. Matthieu Bailet (Fra) 1:25,33

6. Christof Innerhofer (Ita) 1.25,39

7. Daniel Hemetsberger (Avt) 1:25,54

8. Stefan Rogentin (Švi) 1:25,57

9. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:25,58

10. Raphael Haaser (Avt) 1:25,60

...

28. Miha Hrobat (Slo) 1:26,22

36. Nejc Naraločnik (Slo) 1:26,62 Odstop: Martin Čater (Slo), Adrian Smiseth Serjested (Nor), Franjo von Allmen (Švi), ...

