Na cesti s 15 tonami betona: kakšen je tovornjak, ki mu mnogi rečejo “hruška"

Na pravi delovni nalogi smo spoznali zakonitosti in posebnosti tovornjaka mešalca, pogosto imenovanega kar "hruška", s katerim smo na delovišče peljali dva kubika betona.

Nepogrešljiv del gradbeništva so tovornjaki z nadgradnjo za mešanje betona, ki hitijo med betonarnami in gradbišči. Ti so na cestah zato dokaj pogosti, a še vedno tudi zelo posebni tovornjaki. Velika masa, visoko težišče in specifičen tovor, ki se ne glede na razmere na cesti ne sme strditi, zahtevajo posebno znanje tudi od voznika. Z enim izmed tovornjakov mešalcev smo obiskali gradbišče na prometni cesti nad Koprom.

Foto: Gregor Pavšič

Dober meter nad cestno površino se je za volan svojega tovornjaka povzpel Marko Grossi. Da, to je tisti Portorožan, ki sodi med najhitrejše slovenske voznike v reliju (predlani je bil tudi prvič državni prvak), zdaj pa med njegove delovne naloge sodi tudi vožnja takega tovornjaka.

Naloga za najino "furo"? Naložiti približno 7,5 kubika betona v Alpacemovi betonarni v Dekanih in ga odpeljati na omenjeno gradbišče ene prometno najbolj obremenjenih cest med Koprom in Dragonjo. Tam so v tla vstavljali betonske pilote in so že čakali na material iz najinega tovornjaka. Od betonarne do gradbišča je bilo okoli 15 minut vožnje. Da delo poteka nemoteno, zamud ne sme biti.

Foto: Gregor Pavšič "Posebnost takega tovornjaka je predvsem visoko težišče. Paziti je treba v ostrih ovinkih, nevarno je lahko tudi v krožiščih," je pojasnil Marko, ko sva se odpravila iz Dekanov proti Kopru.

Mešalec na takem tovornjaku se ves čas vrti, kar preprečuje strjevanje betona. Notranjost se vrti kot polž – v betonarni ob nalaganju materiala v eno smer, da vrtenje poriva material proti nasprotnemu koncu notranjosti, na gradbišču pa nato v drugo smer za učinkovito razkladanje. Na gradbišču je treba le še namestiti žleb za pretok betona, nato svoje opravi betonska črpalka in osnovna težnost, ki beton potisne navzdol proti luknji za betoniranje.

Foto: Gregor Pavšič

Ob pogledu na tak tovornjak se hitro porodi vprašanje, kako je s čiščenjem notranjosti tovornega dela za prevoz in mešanje betona. To je skoraj povsem zaprt prostor, ki dovoli le osnoven dostop z zunanje strani. Čisti se ga lahko najprej preprosto z vodo in vrtenjem bobna ter nato odtakanjem vode prek kanala. V betonarni pa imajo tudi namenski sistem za čiščenje, ki poskrbi za samodejno dolivanje in izplakovanje vode.

Tovornjak poganja 11-litrski dizelski motor s šestimi valji

Vozila sva se v Ivecovem tovornjaku stralis x-way štiriosne zasnove 8x4. To je t. i. lahki "off-road" tovornjak, s katerim je Iveco združil tako cestni (stralis) kot robustni svet tovornjakov (trakker). Betonski mešalci so sicer večinoma doma na asfaltiranih cestah, kljub temu pa je treba pogosto v zadnjem delu poti zapeljati tudi na neutrjen teren.

Tovornjak je poganjal 11-litrski dizelski motor cursor 11 s šestimi valji, ki zmore 420 "konjev" in dva tisoč Nm navora. Motor je v skladu z normativi Euro6. Za prenos moči skrbi 16-stopenjski ZF-ov menjalnik. Pri manjših premikih pridejo še kako prav polovične prestave.

Skupna masa se lahko približa 32 tonam

Pomembna je masa že osnovnega tovornjaka, saj nadgradnja skupaj s tovorom lahko potisne vozilo proti skupni največji dovoljeni masi. Vsaka med štirimi osmi lahko nosi maso osmih ton, skupaj torej 32 ton.

Tovornjak z nadgradnjo (3,3 tone) je težak okrog 14 ton, masa betona pa znaša približno dve toni na kubik. Mešalec lahko sprejme devet kubikov tovora, in če to podvojimo z dva ter prištejemo maso tovornjaka in nagradnje, se številka giblje prav okrog 32 ton.

Bruto prostornina Libherrjevega mešalca HTM 905 je sicer 16 kubikov, napolni pa se torej lahko dobra polovica.

Poletni zastoji in dolivanje vode kar sredi prometnega zamaška

Nepogrešljiv del takega tovornjaka je tudi rezervoar z vodo, ki se uporablja za mešanje in tudi čiščenje. Rezervoar sprejme 500 litrov vode, ki je pri delovnih nalogah nepogrešljiva.

"Težava je predvsem poleti, ko so temperature visoke in se beton zato hitreje strdi. Prav na cesti proti Dragonji so poleti pogosti prometni zastoji. Že večkrat se mi je zgodilo, da sem sredi vožnje ostal v prometnem zamašku. Takrat po potrebi izstopim iz tovornjaka in dolijem nekaj te vode v mešalec, da se ohrani ustrezna zmes. Strjevanje betona je za voznika mešalca prava nočna mora," razlaga Grossi.