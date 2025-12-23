S silvestrovanjem dom na Kofcah prevzema novi oskrbnik

S silvestrovanjem se v eni najbolj priljubljenih planinskih koč v Sloveniji, v domu na Kofcah pod grebenom Košute, začenja novo poglavje za to postojanko pod grebenom Košute. Koča, za katero skrbi Planinsko društvo Tržič, bo namreč dobila novo oskrbniško ekipo, del katere je tudi Peter Weixler, znani planinec in vloger.

Planina Kofce pod grebenom Košute Foto: Matej Podgoršek Za planinski dom na Kofcah, ki je v lasti PD Tržič, je več kot 25 let skrbela družina Vogelnik. Kočo so proslavili predvsem s svojimi štruklji. A letos so se odločili, da s to zgodbo zaključijo, ker imajo dovolj dela že v dolini. In PD Tržič je moralo poiskati novega oskrbnika oziroma novo oskrbniško ekipo. Prijav je bilo malo, nam je nedavno povedal predsednik društva Uroš Ahačič.

A so novo ekipo le našli in ta delo prevzema s prvim januarjem 2026 oziroma že na silvestrovo, ko pripravljajo silvestrovanje. Petra Vogelnika bo na Kofcah nasledil Peter Weixler s svojo ekipo. Borovničan je zagrizen hribolazec, ki ga poznamo kot avtorja YouTube kanala V naravo. Nekaj mest za silvestrovanje je še prostih, sicer pa bo koča odprta tudi od prvega do četrtega januarja. Ob silvestrski večerji (mesni ali veganski) in penini novi oskrbnik obljublja še dobro glasbo, sproščeno vzdušje in še kakšno presenečenje. "Če si želiš novo leto pričakati malo drugače – v gorah, med dobrimi ljudmi in brez mestnega vrveža – potem so Kofce prava izbira," sporoča. Znani štruklji ostajajo v ponudbi doma na Kofcah, saj jih družina Vogelnik tako ali tako pripravlja v dolini.