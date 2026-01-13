Mitrović: Ne uspe se nam sestaviti

Košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije bodo mini turnejo dveh zaporednih gostovanj nadaljevali v Litvi, kjer jih v Klaipedi danes ob 18.00 po slovenskem času čaka obračun 14. kroga rednega dela EuroCupa, na katerem bodo Zmaji lovili pomembno zmago v boju za mesto v končnici tekmovanja.

Ljubljančani bodo imeli pred začetkom dvoboja dvojni motiv za zmago, še vedno se namreč borijo za mesto v izločilnih bojih, obenem pa bodo skušali poravnati račune s prve medsebojne tekme, na kateri je konec oktobra v Stožicah semafor kazal 94:91 v korist Neptunasa. Cedevita Olimpija je po porazu proti Bahčešehirju v prejšnjem tednu na tretjem mestu pri osmih zmagah. Skupino treh ekip, ki Zmajem dihajo za ovratnik in imajo sedem zmag, tvorijo Cluj, Umana Reyer in Manresa, takoj za njimi pa sta s šestimi zmagami Neptunas in Aris. Na vrhu lestvice je Hapoel iz Jeruzalema z 11 zmagami, dve manj ima Bahčešehir.

"Vsaka tekma v evropskem pokalu je za nas pomembna. Spomnimo se, da nas je Neptunas v Ljubljani na prvi tekmi relativno prepričljivo premagal. Pričakujemo zelo težko tekmo proti ekipi, ki je na domačem parketu izredno učinkovita. Naši tekmeci ne izstopajo po igri v obrambi, zelo učinkoviti pa so v napadu, kjer v povprečju dosegajo več kot 90 točk. To bo za nas velik izziv. Imamo probleme – Rok Radović je ponedeljkov trening pred tekmo izpustil zaradi povišane telesne temperature, težave s prstom na desni roki ima tudi Miha Cerkvenik," je na težave v ekipi opozoril trener Zvezdan Mitrović.

Foto: Aleš Fevžer

"Ne uspe se nam sestaviti, kljub temu pa moramo prikazati dobro igro v obrambi, saj so naši nasprotniki v napadu zelo kakovostni, kar so nam nenazadnje dokazali tudi v Stožicah, kjer so že v prvi četrtini dosegli 34 točk. Čvrsta obramba in boljša, pametnejša igra v napadu – skušali bomo napraviti vse, kar je v naši moči, da prikažemo dobro predstavo," je dodal Mitrović.

Ljubljančani se v obračun podajajo s popotnico dveh porazov. V prejšnjem krogu Eurocupa so doma izgubili proti Bahčešehirju, konec tedna pa v ligi ABA proti Vienni.

EuroCup, 14. krog:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar:

Lestvici: