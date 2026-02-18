V petek bo v Šenčurju postal znan novi prvak košarkarskega pokala Spar. V glavni vlogi favorita bo tako kot že nekaj zadnjih let Cedevita Olimpija, česar se zavedajo vsi člani ekipe na čelu s kapetanom Jako Blažičem, ki sicer že pogleduje tudi proti začetku drugega dela Eurocupa. "Malo nam je bilo žal, da nismo osvojili tega drugega mesta, ki je bilo povsem realno osvojljivo, a se ni in ni izšlo. Po drugi strani pa smo dobili nasprotnike, ki so premagljivi," poudarja kapetan Blažič.

V petek zvečer bi bilo v Šenčurju vse drugo kot prizor, v katerem kapetan Cedevite Olimpija v zrak dvigne pokalno lovoriko, velikansko presenečenje. Ljubljanska zasedba bo lovila svoj 25. naslov v pokalu Spar in skušala na svojem seznamu domačih lovorik napraviti drugo kljukico v tej sezoni. Pred tem so zmaji v začetku sezone osvojili superpokal, za konec pa jih tako kot vselej čaka boj za naslov državnega prvaka.

A najprej bo na sporedu polfinale pokalnega tekmovanja, v katerem se bo Olimpija pomerila s Kansai Helios Domžalami, v primeru uspeha pa jih nato v finalu čaka boljši iz para Krka – Šenčur. "Moramo biti pripravljeni na vse in angažirani. V takšnih primerih je lahko težava pomanjkanje koncentracije, še posebej v polfinalih, in tega si ne smemo dovoliti. Domžale imajo ekipo, ki je lačna dokazovanja, to zagotovo ne bo lahka tekma, če ne bomo stoodstotno pristopili k stvari. Seveda pa je naš glavni in edini cilj osvojitev pokalne lovorike," poudarja Jaka Blažič.

Cilj samo en

V taboru zmajev se zavedajo, da je njihov cilj zgolj in samo en. Vse drugo kot to bo veliko presenečenje, če ne kar senzacija. "Vsi se zavedamo, da drugega kot zmaga v domačih tekmovanjih za Olimpijo ne obstaja. Imeli smo nekaj spodrsljajev, a zadnjih nekaj let smo konstantni in upam, da bomo v tem slogu tudi nadaljevali. Glede tega je jasna komunikacija tudi z vsemi tujci, ki so se nam priključili letos, in verjamem, da ne bo težav z motivacijo ter da bomo dali vsi sto odstotkov, da nam uspe," je dodal kapetan Olimpije.

Čeprav jih najprej čaka boj na domačem terenu, nato bo sledil še reprezentančni premor, pa misli košarkarjev ljubljanskega kluba že uhajajo proti 11. marcu, ko bo Olimpija v Ljubljani proti Chemnitzu lovila četrtfinale evropskega pokala. "Čas je pravi, potem bomo imeli, vsaj nekateri, 14 dni časa, da se spočijemo in hkrati pripravimo na za nas najpomembnejšo tekmo sezone do zdaj, ko nas čaka boj za četrtfinale Eurocupa. Časa bo dovolj, da se spočijemo in se po drugi strani tudi dobro pripravimo," je prepričan Blažič.

Pogled proti Eurocupu

Ljubljančani so prvi del tekmovanja po izenačenem boju na koncu sklenili na tretjem mestu skupine A, za las pa sta jim ušla drugo mesto in neposredna uvrstitev v četrtfinale, kjer sta si mesto že zagotovila Hapoel Jeruzalem in Bahčešehir, ki je bil lani v četrtfinalu v Turčiji po preobratu usoden za zasedbo Zvezdana Mitrovića. "Malo nam je bilo žal, da nismo osvojili tega drugega mesta, ki je bilo povsem realno osvojljivo, a se ni in ni izšlo. Po drugi strani pa smo dobili nasprotnike, ki so premagljivi, in upam, da bomo to znali izkoristiti in da se nam potem končno uspe prebiti do polfinala, ki ga lovimo zadnja leta. Na lani imamo zagotovo slabe spomine, saj smo imeli v Istanbulu že 20 točk prednosti, a smo jih zapravili. Upam, da se letos obrne v našo korist," je dodal Olimpijin kapetan.

Ob lovljenju evropskih sanj se bosta Olimpiji po reprezentančnem premoru priključila tudi Thomas Kennedy, ki okreva po poškodbi gležnja, debi pa čaka Ognjena Jaramaza, ki od prihoda v Ljubljano še ni igral. Prav zdravstveni karton bi na koncu lahko zelo vplival na končno ločilo letošnje sezone Olimpije. Kapetan slovenskih prvakov se počuti dobro, še posebej mu bo dobro del tudi reprezentančni premor, ki bo sledil prihodnji teden.

"Za zdaj nimam nobenih težav, tako da lahko samo trkam in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Prišel sem v taka leta, ko moram vsak prost dan še posebej izkoristiti in zagotovo moram tudi bolje paziti na regeneracijo, kar pa je povsem normalno in mi res ni težko. Dokler bo tako in se bom počutil tako, kot se zdaj, bom zagotovo še igral," je sklenil Blažič.

