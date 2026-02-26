Grozljivo: na plakat Gibanja Svobode obesili poginulega psa

Na predvolilni plakat Gibanja Svobode so v noči na sredo obesili truplo poginule živali. Po navedbah iz gibanja gre za plakat na Vrhniki, na njem pa visi poginuli pes.

Moralno dno

"Danes v Sloveniji. Obešena žival. Videno v avtoritarnih režimih s ciljem ustrahovanja. Kaj želi storilec sporočiti?" je ob grozljivem dogodku na svojem profilu na Facebooku zapisal generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah. "Pretreseni in šokirani smo. Truplo živali na našem plakatu. V Gibanju Svoboda najostreje obsojamo takšne sprevržene in nečloveške prakse, pri katerih se za politične obračune zlorablja celo trupla živali. To ni politična kampanja, temveč moralno dno, ki ga slovenski javni prostor ne sme normalizirati," pa so objavili na profilu Svobode na Facebooku.

Fotografijo je na družbenem omrežju X na svojem profilu, ki ni odprt za javnost, delila poslanka vladajoče stranke Tamara Vonta, kjer iz pripisa izhaja, da gre za psa in da je fotografija nastala na Vrhniki, poročal N1. Pristnost fotografije je potrdilo več članov Svobode, z dogodkom pa je seznanjena tudi policija.

To presega vse meje človečnosti

Zasledili smo tudi daljši odziv Gregorja Daneva. "Je to 'nova normalnost', na katero naj bi se navadili?" se sprašuje.

"Odnos do živali veliko pove o nas. Pove, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo. Doma imamo psa in mačko in si sploh ne morem predstavljati, da bi bil kdo sposoben storiti kaj takega. Žival ni orodje za sporočilo. Ni simbol. Je živo bitje. Če kot družba zamahnemo z roko ob takšnih dejanjih, potem izgubljamo nekaj bistvenega – občutek za mejo med nestrinjanjem in nasiljem, med protestom in krutostjo. Politika nikoli ne sme postati izgovor za razčlovečenje – ali v tem primeru, razčutenje," je med drugim zapisal Danev.