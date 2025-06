Hud vandalizem sredi Ljubljane: znesli so se nad razstavo društva bolnikov s krvnimi boleznimi #foto

V Ljubljani na Gallusovem nabrežju so se neznani storilci v nedeljo grobo znesli nad razstavo društva bolnikov s krvnimi boleznimi. V društvu, ki je na plakatih delilo osebne zgodbe ljudi z levkemijo, limfomom in drugimi krvnimi boleznimi, so nad vandalističnim dejanjem razočarani. Za N1 je spregovorila tudi predsednica društva in v pogovoru ostala brez besed.

Razstava Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, ki na Gallusovem nabrežju v Ljubljani stoji od konca maja, je bila v nedeljo zvečer tarča neznanih vandalov, ki so se znesli nad plakati, na katerih so bile opisane zgodbe 17 bolnikov s krvnimi boleznimi.

Plakate raztrgali in celo vrgli iz okvirjev

Foto: Bralec Neznani storilci so plakate preluknjali, raztrgali, spet tretje pa so celo sneli iz okvirjev, je poročal portal N1. Dogodek prav tako že preiskuje policija, saj je pri poškodovanju prišlo do vidne materialne in premoženjske škode.

Predsednica društva ostala brez besed

Za portal N1 je o dogodku spregovorila tudi predsednica društva Jožica Filipčič, ki je ob tem ostala brez besed: "Zelo sem razočarana. Nimam besed. Da pri nečem, kar hočeš sporočiti oziroma nekako pomagati bolnikom, pride do tega ..." "Res me kar srce boli, koliko smo vložili, koliko časa so naši bolniki vložili v vse to, da so bili pripravljeni napisati zgodbe, zbrati slike in vse skupaj, in da potem vse to ... Zelo, zelo grdo, nimam besed," je še Filipčič povedala za N1.

Prav tako se Filipčič zdi katastrofalno, da se ljudje znašajo nad takšnimi zadevami in da so vandali uničili plakate bolnikov s krvnimi boleznimi.