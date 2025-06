Planinsko društvo Dovje-Mojstrana je zaznalo vandalizem na planinskih poteh v zgornjem delu doline Vrata. Neznanci so prebarvali markacije in napise na križiščih v smeri proti Luknji in mimo Bivaka pod Luknjo proti Kriškim podom. Na teh planinskih poteh je tako ogrožena varnost planincev, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije.

Kot je sporočil načelnik gospodarskega odseka Planinskega društva Dovje-Mojstrana Gregor Berce, so zaznali, da je za zdaj neznani storilec vse markacije in napise poteka planinskih poti prebarval v sivo barvo. Planinsko društvo je vandalizem prijavilo policiji, Berce pa poziva, naj se ljudje vzdržijo tovrstnega vandalizma in naj ne uničujejo označb na planinskih poteh.

Nedopustno početje, ki ogroža življenja planincev

Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan je pojasnil, da je vandalizem, kot smo mu bili priča v Vratih, k sreči redek pojav, a nedopusten, saj lahko ogrozi življenje planincev. "V njem se kaže tudi nespoštovanje do dela prostovoljcev markacistov, ki vse od ustanovitve Slovenskega planinskega društva leta 1893 nesebično skrbijo za našo varnost in ohranitev narave z urejenimi potmi," je poudaril.

Slovenija je ena izmed držav z najgostejšo, pa tudi zelo dobro označeno mrežo planinskih poti, ob tem navajajo v planinski zvezi. Markacije in usmerjevalne table oziroma napisi, ki označujejo smeri poti in čas hoje, so ključni za orientacijo planincev, brez njih je ogrožena varnost hoje.