Po slovenskih planinskih poteh do Los Angelesa ali Tokia, 35 tisoč prostovoljnih ur markacistov

Planinske poti prepredajo večino Slovenije, pripeljejo nas na skoraj vsako vzpetino, a ne le to - po njih bi lahko prehodili četrtino poti okoli Zemlje. Za mrežo več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti v Sloveniji skrbi 950 prostovoljnih markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS), ki so urejanju poti lani namenili več kot 35 tisoč prostovoljnih ur, so zapisali pri PZS.

Njihovega predanega dela ter pomena markacij, usmerjevalnih tabel in urejenih poti pa se pogosto zavemo šele, ko gre kaj narobe. Obiskovalci gora se pogosto šele v megli, temi, na uničeni poti ali ko zaidemo, zavemo pomena markacij, usmerjevalnih tabel in urejenih poti, ki nam omogočajo varnejši in brezskrbnejši obisk gora.

"Planinska organizacija skrbi za mrežo planinskih poti v skupni dolžini 10.124 kilometrov, poleg tega pa bdi še nad okrog 2000 kilometri turnokolesarskih poti, kar pomeni, da bi lahko po slovenskih planinskih poteh prehodili četrtino poti okoli sveta, saj je obseg Zemlje približno 40 tisoč kilometrov. Če bi vse planinske poti v Sloveniji poravnali v eno pot, bi nas pripeljala do Los Angelesa ali pa do Tokia," je na novinarski konferenci Planinske zveze zgovorno primerjavo podal predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, markacist že več kot 50 let.

Čeprav bi si za urejanje planinskih poti zaslužili olimpijsko medaljo, prostovoljnim markacistom PZS največ pomeni zahvala iz ust planincev, ki opazijo in cenijo njihovo marljivo delo.

Foto: Manca Ogrin/PZS

Večina, 9.993 kilometrov, je lahkih planinskih poti, 81 kilometrov je zahtevnih in 50 kilometrov zelo zahtevnih planinskih poti. Zanje pod krovom Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije (KPP PZS) skrbijo prostovoljni markacisti, člani planinskih društev, ki so skrbniki planinskih poti.

"Trenutno je registriranih 950 markacistov PZS, ki planinske poti nadelujejo, markirajo, čistijo in urejajo prostovoljno, za dobro vseh obiskovalcev, tako domačih kot tujih. Pri vzdrževanju planinskih poti nam pomagajo sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, poleg tega pa so markacisti za urejanje planinskih poti v letu 2024 namenili 35.355 prostovoljnih ur, kar je dobrih 37 ur na prav vsakega markacista, torej približno en delovni teden prostovoljnega dela na leto. En markacist skrbi za 11 kilometrov planinskih poti, kar je skoraj dvakratna dolžina poti iz Vrat po zelo zahtevni Tominškovi poti na Triglav," je pojasnil Rovan, tudi inštruktor markacist.

Planinska zveza Slovenije vpeljuje nove usmerjevalne table, ki bodo postopno nadomestile trenutne. Usmerjevalne table podajajo informacijo o ciljih na planinski poti, času hoje do tja, planinskem društvu, ki je skrbnik tega odseka poti, in zahtevnosti planinske poti, ki je na novih tablah bolje vidna v kombinaciji črne in rumene barve. Brezplačna aplikacija Planinske zveze Slovenije maPZS uporabnikom prikaže vse označene planinske poti v Sloveniji, zato je odličen pripomoček tako za načrtovanje izletov doma kot za orientacijo na terenu.

Foto: Manca Ogrin/PZS

Rovan je pokazal tudi primer nove opozorilne table kot nadgradnjo skupne kampanje Varna pot v slovenske gore: "Nove dvojezične opozorilne table na izhodiščih zelo zahtevnih planinskih poti so nadgradnja skupne kampanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Policijo in Triglavskim narodnim parkom. Namenjene so opozorilu manj izkušenih obiskovalcev gora na območjih, kjer je tudi več posredovanj gorskih reševalcev. Pri izboru je bil osnovni kriterij lahka dostopnost izhodišč, saj sta dostop po cesti in nato kratka pot do izhodišča za neizkušene lahko usodna."

Nova tabla že stoji pod Komarčo na poti na Triglavska jezera, do glave poletne planinske sezone jih bodo postavili tudi pri Klinu v Vratih za Tominškovo pot ter na odcepih za Hanzovo pot v Prisojniku, Hanzovo pot na Malo Mojstrovko, za Žrelo v Storžiču in za Turski žleb nad Okrešljem.