Začenja se akcija Naj planinska koča 2025: Izberite svojo zmagovalko!

Siol.net in Planinska zveza Slovenije danes začenjata enajsto sezono priljubljene akcije Naj planinska koča. Tudi letos bodo planinci in ljubitelji gora lahko izbirali svojo najljubšo planinsko postojanko med kar 147 slovenskimi planinskimi kočami – 27 visokogorskimi in 120 na nižje ležečih predelih.

Glasujte in podprite svojo najljubšo planinsko postojanko

do 10. septembra 2025, je na voljo



Vsako kočo lahko ocenite po treh kriterijih:

- urejenost,

- gostoljubje,

- ponudba.



En uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanjem. Lahko pa en uporabnik glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih. Glasovanje, ki bo trajalo, je na voljo tukaj Vsako kočo lahko ocenite po treh kriterijih:En uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanjem. Lahko pa en uporabnik glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih.

Poklon lanskim zmagovalkam

Lani sta naziv osvojili Koča na Žavcarjevem vrhu (862 metrov, PD Maribor Matica) kot naj planinska koča in Češka koča na Spodnjih Ravneh (1542 metrov, PD Jezersko) kot naj visokogorska planinska koča. Katera koča pa bo osvojila srce planincev letos?

Več informacij o lanskih zmagovalkah si lahko preberete tukaj.

Koča na Žavcarjevem vrhu - Naj planinska koča 2024 Foto: Gaja Hanuna

Koča na Žavcarjevem vrhu - Naj planinska koča 2024 Foto: Gaja Hanuna

Izzivi oskrbovanja visokogorskih koč

Akcija Naj planinska koča je namenjena promociji planinarjenja in spodbujanju k aktivnemu preživljanju prostega časa v hribih in gorah. Hkrati je namen akcije tudi ozaveščanje o varnosti pri planinarjenju in odgovornem ravnanju do gorskega sveta. Ves čas trajanja glasovanja bodo bralcem Siol.net na voljo najrazličnejše uporabne in zanimive vsebine na temo planinarjenja. Napotki za varno pot v gore, nasveti za pripravo na različne pohodniške ture, izbira ustrezne opreme ter tudi potrebni ukrepi v primeru nesreče.

posebni podstrani Naj planinska koča, ki je dostopna Vsebine bodo zbrane na, ki je dostopna tukaj

V enajsti sezoni akcije Naj planinska koča bo več poudarka namenjenega oskrbi planinskih koč. Predstavili bomo izzive oskrbovanja visokogorskih koč, ki niso dostopne po cesti in kjer logistika pogosto vključuje helikopterje, tovorne žičnice ali celo ročni transport. Ob tem bomo ozaveščali o omejenosti virov, zlasti vode.

Tedenski nasveti za izlet v hribe

Siolov novinar in navdušen planinec Matej Podgoršek bo v rubriki Nasvet za izlet v hribe vsak petek predstavil novo zanimivo planinsko turo, kjer bo vsak lahko našel primeren planinski pohod zase.

Nekajkrat se bo na prav posebno planinsko turo podal skupaj z avtorji planinskih vodnikov in bo obiskal raznolike slovenske poti – od Istre do bregov Save – ter pripravil reportaže z uporabnimi napotki.