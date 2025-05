Slovenija je dobila četrto tako imenovano gorniško vas. V mednarodno mrežo Gorniške vasi je po sobotni slovesnosti v Stržiščah pod Črno prstjo vstopila Baška grapa. Slovenske gorniške vasi so že od prej Jezersko, Luče in Dovje-Mojstrana. "Baška grapa s svojo divjo, neukročeno lepoto, bogato kulturno in naravno dediščino ter pristnimi ljudmi predstavlja neodkrit dragulj slovenskega turističnega zemljevida," je poudaril podžupan Občine Tolmin in predsednik PD Podbrdo Tomaž Štenkler. Čas je, da jo planinci še bolje spoznamo!

Pogled navzgor proti Črni prsti Foto: Matej Podgoršek Odmaknjena Baška grapa je eden od redkih prvinskih kotičkov Slovenije, s slovesnim podpisom pristopne deklaracije v Stržiščah pod Črno prstjo pa je kot četrta slovenska članica vstopila v mednarodno mrežo Gorniške vasi. S svojo lepoto, vztrajnostjo domačinov in zavezanostjo k sonaravnemu razvoju je postala pomemben člen družine, ki združuje 43 članic v alpskem prostoru, hkrati pa se zavezala, da ostane kraj neokrnjene narave. Naslednja slovenska kandidatka za vstop v mrežo gorniških vasi je Sorica.

Mednarodna skupnost Gorniške vasi (Bergsteiger­dörfer) od leta 2008 združuje alpske kraje (trenutno 43 krajev v Avstriji, na Bavarskem, Južnem Tirolskem, v Italiji, Švici in Sloveniji), ki izpolnjujejo cilje alpske konvencije in turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije – brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom.

Pogled s pobočja Črne prsti navzdol na Baško grapo Foto: Matej Podgoršek Baška grapa je dolina v Julijskih Alpah ob reki Bači med krajema Bača pri Modreju in Petrovo Brdo na koncu doline, nad katero so na strmih pobočjih slikovite vasi in zaselki. Zaradi lege med Alpami in Sredozemljem je bogata z rastlinskim svetom. Tu uspeva več endemičnih vrst. Na pobočjih Črne prsti se razprostira alpski vrt (poznan kot evropski botanični vrt). Preproge gorskega cvetja so najlepše spomladi in v zgodnjem poletju, še posebej junija. Bohinjska železniška proga je dediščina iz habsburške dobe, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, bohinjski predor pri Podbrdu s 6.327 metri pa je eden daljših v Alpah. V teh krajih je bil posnet tudi prvi slovenski zvočni celovečerni film – Na svoji zemlji. Tu sta se rodila prvi gorski tek in prvi gorski maraton v Sloveniji.

Pohod iz Baške grape na Črno prst je najlepši junija, takole pa je bilo jeseni:

"Odmaknjena, divja in prav zato toliko bolj pristna"

Številni obiskovalci so se v Podbrdo pripeljali z vlakom ter se udeležili vodenega pohoda do Stržišč. Foto: Cene Panjtar Listino, ki izraža zavezanost vrednotam mreže, predvsem razvoju, ki temelji na kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, pohodništvu kot vodilni dejavnosti ter povezovanju naravne in kulturne krajine, sta 24. maja v okviru prireditve Stržiškarski dan cvetja Črne prsti v Stržiščah podpisala tolminski župan Alen Červ ter Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, ki je tudi nosilka projekta Gorniške vasi v Sloveniji.

"Baška grapa je dolina, kakršnih je malo – odmaknjena, divja in prav zato toliko bolj pristna. Njena geografska odmaknjenost ji je podarila nekaj dragocenega: ohranjenost. Tu se zdi, kot da je čas počasnejši in življenje tesneje povezano z ritmom narave. Vendar pa ni odrezana od sveta. Železnica že dolgo povezuje dolino na eni strani z Bohinjem in na drugi s Posočjem ter jo tako umešča v srce dogajanja – v stik z obiskovalci, pohodniki, kolesarji in raziskovalci gorskega sveta. Skozi grapo se prebija tudi ozka cesta, s katere se odpirajo čudoviti razgledi na reko pod nami in zaselke na strmih pobočjih. Ta edinstven preplet odmaknjenosti in odprtosti je pomembna vrednota današnjega časa. Baška grapa ni zgolj kraj, kamor se umaknemo, je kraj, ki odpira pogled na drugačen, bolj uravnotežen način življenja," je izpostavil Rovan.

Baška grapa je odmaknjena in pristna dolina. Na fotografiji je značilni kozolec v Rutu, v ozadju Veliki Raskovec. Foto: Laura Brovč

"Neodkrit dragulj slovenskega turističnega zemljevida"

Na slavnostnem srečanju krajanov in gostov ob vstopu Baške grape v skupnost Gorniške vasi so se kresale ideje o prihodnjem sodelovanju. Foto: Cene Panjtar Baška grapa je del občine Tolmin, ki je podprla prizadevanja domačinov in vključitev v skupnost Gorniške vasi, kot poudarja župan Alen Červ: "Verjamemo, da je prihodnost naših krajev v iskanju ravnovesja med človekom in naravnim okoljem. V turizmu nas vodi načelo 'manj je več', zato želimo obiskovalcem ponuditi pristna, trajnostno naravnana doživetja, ki ne obremenjujejo prostora, ampak ga bogatijo. Z vključitvijo Baške grape v mednarodno mrežo Gorniške vasi želimo ta načela še okrepiti in jih prenesti tudi v ta dragoceni, a pogosto spregledani del naše občine."

"Baška grapa s svojo divjo, neukročeno lepoto, bogato kulturno in naravno dediščino ter pristnimi ljudmi predstavlja neodkrit dragulj slovenskega turističnega zemljevida. Pridobitev naziva Gorniška vas potrjuje naša prizadevanja za trajnostni razvoj, varovanje narave, ohranjanje tradicije in spodbujanje odgovornega obiskovanja te posebne doline ter njenih številnih razglednih vrhov," pa je poudaril podžupan Občine Tolmin in predsednik Planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler. Čas je, da jo še bolje spoznamo.