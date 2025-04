Na glavo obrnjen pohod: raziskovanje doline Glinščice #video

Med najlepše pomladne pohode spadata raziskovanji Velike planine in Menine planine , o katerih smo že večkrat pisali (žafrani že cvetijo!), precej manj poznana in obiskana, a zelo zanimiva za raziskovanje pa je dolina Glinščice. In prav april je zanjo idealen čas, ko še ni prevroče. Gre za skrito dolino med Kozino in Trstom, takoj čez mejo. Naredimo lahko nezahtevno krožno turo, ki je obrnjena na glavo: izhodišče je na najvišji točki.

Pohod začnemo navzdol po trasi nekdanje železnice. Foto: Matej Podgoršek Dolina reke Glinščice (italijansko Val Rosandra) je 500 hektarjev velik naravni rezervat med Kozino in Trstom. Nekoč je bila ta primorska dolina precej bolj pomembna, saj je bila po njej speljala 20-kilometrska železniška proga Kozina-Trst. Ta je povezovala železniško progo proti Istri z južno železnico Dunaj-Trst. Zgrajena je bila leta 1887 in opuščena 1959. Danes je po njej urejena kolesarsko-sprehajalna pot, ki je še najbolj priljubljena med Tržačani.

Z zgornje strani doline je najboljše izhodišče za pohod vas Draga (na italijanski strani meje). Zapeljemo se čez mejni prehod Krvavi Potok in približno kilometer naprej na prvem križišču zavijemo levo za Jezero (San Lorenzo) in Drago. Pravzaprav se lahko najprej zapeljemo do vasice Jezero, saj je od tam lep pogled navzdol na večji del doline, ki jo bomo nato prehodili. Vasica Draga leži nekoliko nižje, tik ob nekdanji železniški progi. Parkiramo v središču vasi in akcija.

V videu poglejte, kako je videti krožna tura po dolini Glinščice:

Zaselek Botač ob reki oziroma potoku Glinščica Foto: Matej Podgoršek Načeloma bi lahko pohod začeli na slovenski strani meje, v vasici Mihele, a je vožnja po cesti Krvavi Potok-Mihele (pokopališče) dovoljena samo za lokalni promet. Neposredna naveza Kozine na pot po nekdanji železnici pa je trenutno zaprta, saj je tam uvod gradbišča za drugi tir. Si pa lahko pohod nekoliko podaljšamo in v Dragi krenemo levo navzgor po stari železnici do meje in Mihel.

Iz Drage sicer turo začnemo desno navzdol po lepo urejeni "progi". Z nje se nam hitro odprejo prvi pogledi na dolino Glinščice. Teren se zložno spušča, gremo skozi nekaj krajših predorov. Za enim od teh pa nas table usmerijo levo navzdol v Botač (Bottazzo), torej na samo dno doline, do 12-kilometrskega potoka, na katerem je bilo nekoč kar 32 mlinov. Sestop proti Botaču je precej strm, a kratek. Trenutno tu rastejo divji šparglji. V zaselku zavijemo desno in za zadnjo hišo čez potoka nazaj na pešpot, ki nas bo naprej vodila po levem pobočju doline.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, več videov pa na njegovem kanalu na YouTubu.

Slap Supet tik pod zaselkom Botač Foto: Matej Podgoršek Samo za kratek čas se vzpnemo, nato pa znova začnemo zložni vzpon. Le malo pod Botačem bomo zaslišali bučanje vode. Glinščica namreč tam pada 38 metrov globoko. Slap Supet je najbolj zanimiva točka doline. Malo naprej pa se je vredno povzeti kakšnih sto višinskih metrov do cerkvice Marije na Pečinah. Od tam je eden od številnih lepih razgledov na dolino. Tu lahko srečamo tudi divje koze.

Od cerkvice nadaljujemo sestop do planinskega doma v Gornjem Koncu (Bagnoli Superiore). Ob poti bomo videli tudi ostanke rimskega akvedukta iz prvega stoletja našega štetja. Rifugio Mario Premuda je trenutno zaprt, okrepčilo pa lahko najdemo nekaj sto metrov nižje v vasi Boljunec (Bagnoli della Rosandra), domačini priporočajo taverno B'lunc. Je pa v vasi tudi center za obiskovalce naravnega rezervata doline Glinščice, kjer lahko dobimo več informacij. Pri centu za obiskovalce in planinskem domu je mogoče tudi parkirati, če se odločimo pohod začeti na tej spodnji strani.

Pogled na dolino Glinščice s pešpoti na levem bregu. Na vrhu pobočja je vas Jezero. Foto: Matej Podgoršek

Dolina Glinščice (82 m)



Izhodišče: Draga (253 m)

Višinska razlika po poti: 440 metrov

Dolžina poti: 15 km

Čas hoje: 4 ure

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot

Pred planinskim domom se lahko povsem približamo potoku. Foto: Matej Podgoršek Pri planinskem domu prečkamo potok in začnemo vzpon. Najpametneje je slediti pešpoti za razgledno točko pri zaselku Zabrežec (Mocco), s katere se nam odpre lep pogled navzgor na dolino Glinščice in navzdol do Trsta in Tržaškega zaliva. Tam je nekoč stal manjši Muhov grad.

Turo nadaljujemo mimo lepo urejenega nasada oljk in po krajšem vzponu skozi gozd smo spet na trasi nekdanje železnice. Če nam je 15-kilometrski krog premalo, lahko tu krenemo v levo in se spustimo še nekaj kilometrov proti samemu Trstu (do koder nam volja da). Sicer pa krenemo desno navzgor in se po železniški progi vrnemo na izhodišče v Dragi.

Po zares slikoviti kolesarsko-sprehajalni poti, nekdanji železniški progi, se vrnemo na izhodišče. Foto: Matej Podgoršek